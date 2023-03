Calciomercato Roma, scambio e cash: mani d’acciaio per Mou

Calciomercato Roma: Tiago Pinto fa felice Mourinho e porta a Roma il calciatore, pronta un offerta che comprende anche una contropartita

La stagione della Roma procede con un ritmo abbastanza altalenante. Ad inizio anno i media hanno caricato di pressione la squadra, arrivando a definirla addirittura da scudetto, ma così non è stato. Complice anche la definitiva esplosione del Napoli, che dopo i pesanti addii in estate sembrava non rientrare tra le prime quattro, la classifica si è fatta corta e difficile da leggere.

La Roma infatti con la sconfitta contro la Cremonese è passata da un potenziale secondo posto addirittura al sesto, e con la vittoria dei rivali della Lazio proprio a Napoli il discorso quarto posto diventa sempre più complicato.

La Champions è fondamentale per il processo di crescita dei giallorossi, ma non solo da un punto di vista economico e di ricavi. Senza il quarto posto infatti in estate potrebbero esserci diversi addii, tra cui quello di José Mourinho e Paulo Dybala.

Nel frattempo però Pinto pensa già al futuro, cercando di regalare un vero e proprio gigante al suo allenatore, ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Roma, scambio e cash: Mou ha il suo nuovo ‘gigante‘

I ruoli che sono apparsi più in difficoltà durante la stagione sono centrocampo e portiere. In mezzo al campo con il recupero di Gini Wijnaldum potrebbe dare quello che è mancato in termini di supporto ala manovra, mentre Rui Patricio, nonostante i tanti cleen sheet non è più una sicurezza.

Troppi i gol subiti con i pochissimi tiri arrivati nello specchio, ecco perché Tiago Pinto ha deciso di guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo protettore per la porta giallorossa.

Due i nomi individuati dal gm: Guglielmo Vicario e Marco Carnesecchi. Entrambi si sono messi in luce nel corso di questa stagione, attirando l’attenzione con una serie di prestazioni di alto livello.

Carnesecchi pare essere il favorito dalla società, che sarebbe pronta a mettere sul piatto un giovane di elevate aspettative come Christian Volpato, come riportato dal portale Calciomercatonews.com. Nonostante la giovane età Volpato è stato schierato spesso da Mourinho anche nel corso della scorsa stagione e potrebbe essere proprio la carta giusta per riuscire a sbloccare l’affare