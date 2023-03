Addio a costo zero, Roma KO: la chiamata da Londra spariglia le carte

Addio a costo zero, il calciatore potrebbe unirsi alla Roma nella prossima finestra di calciomercato per la gioia di Mourinho

Il futuro di José Mourinho alla Roma non appare affatto scontato. Nonostante una ottima prima stagione in giallorosso, che ci ha visto uscire vittoriosi dalla Conference League l’allenatore potrebbe pensare di cambiare i piani per il suo futuro.

Il portoghese si sa, è una delle personalità più esigenti in ambito calcistico internazionale, nonostante gli oltre 20 trofei in carriera la sua voglia di vincere non è affatto diminuita, tutt’altro. Lo dimostrano le continue richieste fatte a Tiago Pinto in ambito mercato, con il quale ha puntato a elevare il tasso tecnico della rosa.

È anche grazie al portoghese se in estate sono arrivati calciatori del calibro di Paulo Dybala e Gini Wijnaldum, che hanno elevato, e non di poco, il tasso tecnico della rosa. Purtroppo i due hanno dovuto fare i conti con gli infortuni che li hanno tenuti fermi ai box per diverso tempo.

L’argentino è riuscito comunque a essere determinante, attraverso gol e giocate spettacolari che hanno fatto innamorare i tifosi, diverso è il discorso per l’olandese, che solo di recente ha ricominciato a giocare. In chiave mercato invece pare che qualcosa si stia finalmente per muovere, con il giocatore che lascerà il club a zero.

Addio a costo zero, Roma KO: futuro nuovamente nella Capitale

La voglia di vincere di José Mourinho non si ferma mai, ecco perché lui e Tiago Pinto stanno facendo gli straordinari per sondare le migliori occasioni per la prossima finestra di calciomercato. Uno dei nomi caldi potrebbe essere quello di Wilfiried Zaha, attaccante attualmente in forza al Christal Palace.

L’ivoriano classe 1992 si è messo in luce in queste ultime stagioni di Premier League, tanto da aver attirato l’attenzione di tantissimi club, tra cui proprio la Roma di Mourinho. Il suo contratto scade in estate e l’attaccante ha già comunicato alla società di non volerlo rinnovare, liberandosi così a zero a giugno.

Zaha non ha mai nascosto di voler giocare la Champions League, cosa difficilissima, se non impossibile con il Christal Palace, proprio per questo motivo ha deciso di lasciare la squadra.

La conquista del quarto posto dunque può giocare un ruolo chiave nella crescita del club non solo dal punto di vista economico, ma anche dal lato dell’appeal verso giocatori di questo calibro. Secondo quanto riferito da Talk Sport, Arsenal e Chelsea starebbero monitorando con interesse la situazione relativa all’ala ivoriana, pronte a sferrare l’assalto decisivo nel caso in cui si concretizzassero le giuste condizioni. Staremo a vedere.