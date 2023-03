Roma-Juventus, forfait last minute: UFFICIALE, fuori dai convocati di Allegri

Roma-Juventus, Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista della gara in programma domenica sera all’Olimpico. Defezione dell’ultimo minuto.

Roma-Juventus, si sa, non è mai una gara come le altre. Storia di una rivalità che nel corso degli anni si è quasi sempre portata dietro strascichi di polemiche importanti. La gara dell’Olimpico, poi, ha tutta l’aria di configurarsi come un banco di prova importante per entrambe le compagini.

Gli uomini di Mourinho vogliono dimostrare di aver archiviato in maniera positiva la brutta sconfitta patita allo Zini di Cremona. Dopo il successo meritato ottenuto nella gara di ritorno contro il Salisburgo, Dybala e compagni sono incappati in un passo falso piuttosto inaspettato. Per la sfida con la Juve, però, i capitolini potranno contare sull’apporto di José Mourinho, che sarà regolarmente in panchina. La vigilia in casa Roma non è stata comunque facile. Sicura l’assenza di Solbakken mentre maggiori dubbi aleggiano sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini che deve fare i conti con un attacco influenzale. Per il capitano sarà dunque decisivo il provino di domattina, per sciogliere gli ultimi nodi. Anche Allegri, però, deve fare i conti con un’assenza last minute.

Roma-Juventus, De Sciglio out per un affaticamento: la lista dei convocati di Allegri

Mattia De Sciglio, infatti, non prenderà parte alla trasferta dell’Olimpico. Il terzino destro della Juventus deve fare i conti con un affaticamento muscolare, motivo per il quale è stato tenuto precauzionalmente a riposo.

Alla luce degli impegni in rapida successione che vedranno protagonisti i bianconeri ogni tre giorni, Allegri ha preferito non rischiare. De Sciglio sarebbe comunque partito dalla panchina visto il rientro a pieno regime di Juan Cuadrado, già decisivo nel derby di martedì scorso contro il Torino. Figurano regolarmente tra i convocati sia Pogba che Chiesa: ecco la lista completa:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

DIFENSORI: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea.

ATTACCANTI: Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior.