Calciomercato Roma, rifiuto lampo e nuovo blitz: anche la Juve ora trema

In salita la pista che porta verso un calciatore seguito non soltanto dalla Roma ma anche dalla Juventus. Effettuato un blitz a sorpresa.

Sono giorni intensi in casa Roma. La squadra, ad esempio, si sta preparando al big match casalingo contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Un crocevia fondamentale che i giallorossi, così come i bianconeri, vogliono vincere al fine di aumentare le chance di conquistare un piazzamento in zona Champions. Il club, invece, ha iniziato a lavorare in ottica mercato.

José Mourinho infatti, in attesa poter incontrare nuovamente i Friedkin (l’ultimo meeting risale settembre), ha fatto sapere di volere rinforzi di qualità per restare sulla panchina giallorossa. Elementi già pronti ed abituati ad esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi. Il direttore generale Tiago Pinto, nonostante i paletti imposti dalla Uefa, conta di accontentarlo e sta valutando un gran numero di profili.

In difesa, ad esempio, i riflettori sono puntati su Piero Hincapié. L’ecuadoriano, protagonista di un ottimo Mondiale, ha da poco siglato un rinnovo di contratto con il Bayer Leverkusen che consentirà ai giallorossi di venderlo alle proprie condizioni in estate. L’addio appare inevitabile, visto che i tedeschi sono distanti 14 punti dal quarto posto, ma avverrà soltanto in caso di offerte ritenute sufficientemente ricche. Tradotto: per portarlo via dalla Bundesliga serviranno oltre 40 milioni. Un colpo, poi, dovrà essere fatto per potenziare la corsia destra.

Roma, aumenta la concorrenza per Fresneda

Zeki Celik, non utilizzato in 2 delle ultime 3 partite di campionato, ha ampiamente deluso le aspettative. Rick Karsdorp, dal canto suo, è rientrato in pianta stabile tuttavia non è ancora riuscito a fornire contributi concreti. Il mirino di Pinto è quindi finito su Ivan Fresneda, pezzo pregiato del Valladolid.

Il terzino destro lascerà gli spagnoli a giugno ma non è ancora chiaro dove si trasferirà. La Juventus, di recente, ha provato il blitz mentre restano forti le candidature dell’Arsenal e del Newcastle. Occhio inoltre al Borussia Dormund al quale il Lipsia nelle ultime ore, stando a quanto riportato dalla ‘Bild’, ha proposto il cartellino di Lukas Klostermann. Immediato il “no” dei giallorossi, intenzionato a puntare forte proprio su Fresneda. La concorrenza aumenta. Pinto deve attivarsi presto per evitare di restare con il cerino in mano.