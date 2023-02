Calciomercato Roma, Friedkin-Mourinho: “Promessa non mantenuta”

Resta teso, nonostante la vittoria di ieri, il clima all’interno della Roma. Emersa una rivelazione sul rapporto tra Mourinho e i Friedkin.

Ci ha pensato Ola Solbakken, ieri, a far tornare il sorriso alla Roma. Un successo, quello ottenuto ai danni del Verona, fondamentale per restare in corsa per un piazzamento in zona Champions League. Eppure, nonostante la vittoria, il clima all’interno del club resta teso a causa delle parole pronunciate da José Mourinho al termine del match.

Il portoghese, inquieto da ormai diverse settimane, ha difeso a spada tratta la squadra. Al tempo stesso, ha attaccato i tifosi invitati a mostrare maggiore riconoscenza nei confronti dei calciatori e, in special modo, di Lorenzo Pellegrini. Ulteriori segnali di nervosismo che mettono a rischio la sua permanenza nella panchina giallorossa nella prossima stagione. Decisivo, in tal senso, sarà l’incontro con i Friedkin che andrà in scena nelle prossime settimane.

Nell’occasione il tecnico originario di Setubal tornerà a chiedere gli imprenditori statunitensi di rispettare la parola data nel maggio 2021 ed investimenti concreti. Tradotto: acquisti di un certo peso, capaci di rendere la rosa maggiormente competitiva ai livelli più alti. La società, dal canto suo, sembra intenzionata a supportarlo tuttavia molto dipenderà anche dai risultati che la Roma conseguirà in campo.

Roma, la rivelazione su Mourinho

Nella giornata odierna ci ha pensato Ivan Zazzaroni a rivelare un retroscena riguardante il rapporto che lega Mourinho e i Friedkin: l’ultimo incontro tra le parti, in particolare, risale addirittura allo scorso settembre. Da quel momento in poi i proprietari della società non hanno avuto più modo di interloquire con il lusitano.

Un’assenza da Trigoria mal digerita da Mourinho, come spiegato dal direttore de ‘Il Carriere dello Sport’ nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’. “Ha bisogno di un confronto con la proprietà che gli era stato promesso e non arriva. Gli americani danno molta autonomia, ma quando hai un personaggio come Mou che fa risultati straordinari, un confrontino va fatto”. Ora la concentrazione è interamente rivolta al ritorno di Europa League. All’Olimpico servirà una vittoria per qualificarsi agli ottavi e tranquillizzare (per il momento) Mourinho. Tiago Pinto, intanto, si è messo al lavoro per individuare i possibili rinforzi estivi. In difesa, ad esempio, piace molto Perr Schuurs mentre per Evan Ndicka la corsa è ancora aperta. Per quanto riguarda il centrocampo, i nomi sono quelli di Tommaso Baldanzi e Morten Hjulmand. Le idee, quindi, non mancano. Ma da sole non basteranno per convincere Mou a rimanere nella città Eterna.