Mourinho e Pinto nel mirino: Friedkin decisivi

L’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese è stato un colpo per i tifosi giallorossi, che speravano di poter andare avanti il più possibile nella competizione. La sconfitta per 2-1 contro la Cremonese è arrivata nel peggiore dei modi, con un autogol nel mezzo della gara, che ha scatenato le polemiche del mondo romanista. In molti, infatti, hanno cominciato a farsi qualche domanda sulla partita e sulle scelte di José Mourinho.

La Coppa Italia era uno degli obiettivi della stagione e il tabellone sembrava non essere così difficile per Pellegrini e compagni. Dopo i grigiorossi, l’avversario sarebbe stata la Fiorentina, che non sta brillando in campionato. Se non fosse per i trequartisti, la squadra segnerebbe ancora meno gol, con le punte della Viola che stanno passando un momento di crisi. Jovic e Cabral, infatti, non stanno rendendo come avrebbero dovuto e affrontarli avrebbe potuto essere l’occasione migliore per ritornare in finale del torneo.

Sotto la lente d’ingrandimento anche le scelte di Mourinho, che è sceso in campo con un massiccio turnover con Volpato, Belotti e Kumbulla in mezzo al campo. Nel secondo tempo sono entrati gli altri titolari, ma non c’è stato nulla da fare per raggiungere la Cremonese, che ha allungato anche grazie all’autorete di Celik. Chi non è sembrato in partita era Lorenzo Pellegrini, che da qualche tempo sta avendo delle partite sottotono.

Roma, dubbi su Pinto e Mourinho

I Friedkin non hanno alzato il sopracciglio solo con Mourinho, che comunque ha la fiducia della società, ma soprattutto della maggior parte dei tifosi nonostante qualcuno abbia cominciato a porsi delle domande.

Come riporta Leggo, Dan e Ryan sono dubbiosi anche sull’operato di Tiago Pinto, soprattutto alla luce del caso Zaniolo. Per andare avanti nei prossimi anni servirà un chiarimento tra le parti, altrimenti lo scenario che si verrebbe a creare sarebbe quello di una separazione. Chi invece è stato preso come capro espiatorio dai tifosi è Lorenzo, che con le sue prestazioni sta facendo storcere il naso a qualcuno.