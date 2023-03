Roma-Juve, Mourinho perfezionista: “Sono ancora più triste”

Roma-Juve, Mourinho è il perfezionista: “Dopo la partita di questa sera sono ancora più triste”. Ecco le parole dello Special One

Alla fine del match contro la Juventus (qui le pagelle), Mourinho ha parlato a Dazn. E dopo la prestazione di questa sera ha pensato alla partita di Cremona. “Per questo sono ancora più triste, difficile da accettare, la nostra partita di Cremona. Questa squadra quando i giocatori danno tutto può trovare il risultato”

“La Roma ha vinto perché i giocatori hanno fatto una grande prestazione. Non voglio dire che stata la cosa tattica ma l’atteggiamento. Ma rispetto Max e la sua squadra, sono arrivati qui nel loro momento migliore. Sappiamo che quando la Juve è compatta è difficile fargli gol. Era importante abbassare gente e avere la palla noi e non dare a loro quello dove sono molto più bravi, hanno gamba e intensità. Noi compatti abbiamo difeso bene. E poi abbiamo avuto Rui che ha fatto qualche miracolo”.

“Parliamo spesso via sms – riferito ad Allegri -, abbiamo un ottimo rapporto da anni e scherziamo l’uno dell’altro. La battuta arriva sempre via sms. Devo rispettare la sua tristezza. Posso dire che mi piace la sua squadra e sono contento di questa distanza adesso nonostante i 15 punti minaccia”.

Roma-Juve, le parole di Mourinho

“Il problema è che non sai mai come giochiamo – ha detto Mou sulla corsa Champions -. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti e se giochiamo per nasconderli portiamo a casa il risultato. Non al 100% siamo una squadra che soffre. Sappiamo che nelle singole partite possiamo fare partite serie contro chiunque”.

“Per noi Dybala è super importante, la Juve non ha bisogno di grandi calciatori perché è piena di grandi calciatori. Il livello della Conference dello scorso anno è più alto di quest’anno. Ma se guardiamo l’Europa League quest’anno sembra la Champions. E’ dura. Noi adesso siamo in difficoltà perché loro hanno giocato venerdì. Dobbiamo avere il giusto atteggiamento”

“C’è un processo in corso e rispetto quello che c’è. L’unica cosa che voglio è fare il mio lavoro in pace” ha concluso Mou sulla squalifica.