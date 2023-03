Calciomercato Roma, addio Abraham: scout già in azione

Calciomercato Roma, torna d’attualità il futuro di Tammy Abraham in casa giallorossa. Il numero 9 sarebbe finito nel mirino del top club: scout in azione

È stato il grande assente nelle scelte dal primo minuto di José Mourinho per Roma-Juventus di ieri sera. Tammy Abraham è partito dalla panchina, nella vittoria giallorossa che ha rilanciato le ambizioni Champions League in classifica per lo Special One. La punta inglese è scesa in campo negli ultimi venti minuti di gara, mentre sul suo futuro sembra pronto l’assalto estivo dall’Inghilterra.

La Roma si gode la vittoria conquistata ai danni della Juventus di Allegri. L’1-0 firmato da Gianluca Mancini ha visto la squadra giallorossa tornare al quarto posto in classifica, agganciato il Milan di Pioli uscito sconfitto dallo stadio Franchi. La lotta per la qualificazione alla prossima Champions League si preannuncia serrata in Serie A, mentre giovedì pomeriggio ci sarà la prima sfida alla Real Sociedad per gli ottavi di Europa League. Nel frattempo, dall’Inghilterra, torna di stretta attualità il futuro di Tammy Abraham. Il numero 9 giallorosso sarebbe la prima scelta del top club inglese.

Calciomercato Roma, Manchester United su Abraham: ten Hag invia gli scout

Il Manchester United è reduce dalla sconfitta choc in casa del Liverpool, i Reds si sono imposti per 7-0, la squadra di ten Hag si starebbe muovendo concretamente per arrivare a Tammy Abraham in vista del calciomercato estivo. Ecco le ultime dall’Inghilterra sul futuro del numero 9 della Roma.

Secondo quanto rilanciato dal sito britannico Theathletic.com il nome di Tammy Abraham sarebbe in cima alla lista dell’olandese ten Hag, allenatore del Manchester United. Il media inglese sottolinea come i Red Devils abbiano già inviato i propri scout per visionare le ultime uscite dell’attaccante ex Chelsea. Proprio la squadra londinese avrebbe la possibilità di riportare in Premier l’attaccante, attivando la clausola da quasi 80 milioni di euro. Ma, qualora i Blues decidano di mollare la presa, lo United sarebbe pronto a piombare sul numero 9 della Roma. In una stagione e mezza in giallorosso Tammy Abraham ha collezionato 86 presenze condite da 34 reti, entrando nel cuore dei tifosi anche per l’attaccamento alla maglia dimostrato dentro e fuori dal campo.