Roma-Real Sociedad, big recuperato e annuncio sul turnover

Roma-Real Sociedad, si avvicina la sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League. A sette giorni dalla sfida dell’Olimpico c’è l’annuncio sul turnover e non solo

Mancano sette giorni alla sfida dello stadio Olimpico tra Roma e Real Sociedad. L’urna di Europa League ha abbinato la squadra basca ai giallorossi, giovedì prossimo il primo atto della doppia sfida europea. Ad una settimana dalla sfida dell’Olimpico arriva l’annuncio sul turnover dalla Spagna, mentre il recupero del big è praticamente ufficiale da qualche ora.

Sette giorni esatti separano la Roma dalla sfida d’andata alla Real Sociedad. La squadra giallorossa, dopo aver superato lo scoglio Salisburgo, dovrà affrontare la compagine basca. La Real Sociedad fin qui è stata una rivelazione della Liga, attualmente la classifica vede la squadra guidata da Alguacil in terza posizione alle spalle di Barcellona e Real Madrid. Reduce da una sorprendente sconfitta contro il Valencia, i baschi torneranno in campo per affrontare il Cadiz. Proprio alla vigilia della sfida di Liga arrivano le nuove parole di mister Alguacil, che può gioire per un recupero importante anche in vista della doppia sfida europea. E spunta anche il messaggio a José Mourinho, ecco l’annuncio sul turnover in conferenza stampa.

Roma-Real Sociedad: Alguacil recupera David Silva e rinuncia al turnover

Il tecnico della squadra basca è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida interna contro il Cadiz. La Real Sociedad è reduce da una sconfitta ed un pareggio, ed Alguacil può esultare per il recupero ufficiale di David Silva. L’esperto attaccante è stato inserito nella lista dei convocati per la sfida al Cadiz.

Nell’appuntamento con la stampa della vigilia Imanol Alguacil parla anche della possibilità di attuare il turnover in vista della sfida alla Roma di José Mourinho. Il tecnico dei baschi ha le idee chiare al riguardo: “Non penso mai alla partita che verrà dopo. In questo momento quello che vogliamo e quello che dobbiamo fare è vincere la partita di domani e ancora di più dopo non aver vinto le ultime due. Quello che vogliamo è vincere in modo che i nostri tifosi se ne vadano felici.”