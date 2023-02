Roma-Real Sociedad, Alguacil “piange” ma recupera un big

Roma-Real Sociedad, si avvicina lo scontro con la squadra basca per mister José Mourinho. Dalla Liga arrivano le lacrime di Alguacil, che recupera un big

Giovedì 9 marzo, allo stadio Olimpico, andrà in scena l’andata degli ottavi di finale di Europa League. La Roma di José Mourinho attende la Real Sociedad, guidata dal tecnico Imanol Alguacil. La squadra basca è reduce da una dura sconfitta in Liga, ed il tecnico dopo la gara ha ridimensionato -a livello dialettico- il valore della propria rosa. I baschi però possono contare in un importante recupero in vista della doppia sfida europea.

Il mese di febbraio è stato decisamente complicato per la compagine basca, ancora al terzo posto nella Liga spagnola. La Real Sociedad è reduce dalla sconfitta di misura trovata in casa del Valencia, che non vinceva una gara dallo scorso novembre. Nelle ultime cinque partite in Liga la squadra guidata da Imanol Alguacil ha conquistato una sola vittoria. Dopo la sconfitta in casa del Valencia il tecnico dei baschi ha commentato il momento dei suoi, soffermandosi sul valore della rosa e non solo. José Mourinho è avvisato: i biancoblu recuperano un pezzo pregiato in attacco in vista della sfida di Europa League.

Roma-Real Sociedad: Alguacil si lamenta dopo la sconfitta in Liga ma recupera Silva

La Real Sociedad ha trovato una sorprendente sconfitta di misura in casa del Valencia. La squadra guidata da Baraja, che è succeduto a Gennaro Gattuso, ha trovato i tre punti grazie all’autorete del difensore Zubeldia della Real Sociedad. Il Valencia si rilancia nella lotta alla salvezza, mentre i baschi sono ancora al terzo posto in Liga. Ecco le parole di mister Alguacil a fine gara.

Il tecnico si sofferma sugli ultimi risultati della squadra basca: “Abbiamo sempre 43 punti in classifica. E siamo solo in tre ad averne fatti così tanti.” Alguacil non drammatizza la sconfitta ma lancia un monito sulla qualità della rosa dei suoi: “ Fino a gennaio viaggiavamo al di sopra delle nostre possibilità. Nella normalità la nostra rosa vale il Valencia, il Celta o l’Espanyol.” In vista della soppia sfida alla Roma di Mourinho i baschi recuperano un big in attacco: David Silva è pronto per la sfida europea. A riportare la notizia è stato il Corriere dello Sport.