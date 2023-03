Calciomercato Roma, firma a sorpresa: colpo di scena Pinto

Calciomercato Roma, firma a sorpresa alla fine della stagione. Colpo di scena per Pinto ma non solo. Vanno ko anche gli spagnoli

La Roma ci ha pensato, eccome, al difensore. Che poi a gennaio se n’è andato in Portogallo, firmando fino alla fine della stagione e sperando, soprattutto, di tornare in Spagna poi il prossimo anno. Con i giallorossi che hanno sempre guardato con molto interesse alla situazione. E che la guardano ancora con molto interesse, c’è da dirlo.

Perché il difensore è sicuramente stato un obiettivo dei giallorossi che hanno anche assaporato la possibilità di prenderlo a parametro zero, o magari con un piccolo indennizzo. Le cose però al momento potrebbero andare in maniera diversa, almeno secondo quanto raccontato da As, che ha svelato come lo Sporting, dopo aver perso Pedro Porro passato al Tottenham, e dopo aver preso Bellerin a gennaio, potrebbe proporre un rinnovo contrattuale all’ex difensore del Barcellona.

Calciomercato Roma, colpo di scena Bellerin

Bellerin quindi potrebbe anche rimanere in Portogallo. Salutando anche in maniera definitiva la possibilità di andare al Betis di Pellegrini, quel club che lo cerca da diverso tempo e che ad un certo punto sembrava essere davvero vicino alla firma. Ma le cose nell’ultimo mese, è evidente, sono cambiate. Cambiate così tanto che il difensore quindi potrebbe continuare la propria carriera in Portogallo con una squadra che gli potrebbe anche dare la possibilità, quasi certa, di giocare con continuità.

Il difensore, come sappiamo, era nel mirino della Roma soprattutto dopo la diatriba Mou-Karsdorp, con l’olandese che sembrava in uscita a gennaio e che invece alla fine è rimasto. E almeno fino alla fine dell’anno rimarrà a Trigoria. Poi delle valutazioni ovviamente, nonostante quelle che sono state le parole degli ultimi tempi, verranno fatte. Insomma, quel colpo sognato da Pinto, con un Bellerin dalle parti della Capitale, potrebbe rimanere tale. Ma non solo per la Roma, anche per il Betis.