Calciomercato Roma, vogliono anticipare Mourinho: “Tanti club interessati”

Calciomercato Roma, la rivelazione arriva: “Tanti club in Italia sono interessati”. Vogliono anticipare lo Special One

Da quando è arrivato nella Capitale, per necessità, per voglia, o anche per mandare un segnale alla società, José Mourinho ha lanciato diversi giovani in prima squadra e non staremo qui a dirli tutti soprattutto per avere paura di dimenticarne qualcuno.

Ma questo lavoro del portoghese, che va anche al Tre Fontane a vedere le partite della Primavera, è importante anche per le scelte del club, che decide a chi rinnovare il contratto dei giovani che Guidi, il tecnico giallorosso, ha a disposizione. Insomma, un tutt’uno con la Prima Squadra. Un tutt’uno che ha portato anche al rinnovo di Pagano, che è della “scuderia” di Totti e De Montis, che ha parlato a calciomercato.com spiegando anche quello che potrebbe essere il futuro del giovano giallorosso.

Calciomercato Roma, la rivelazione di De Montis

“Mi piace partire da un dato: è il centrocampista che ha fatto più gol e assist nella Primavera della Roma. Al momento ha totalizzato 8 reti e 5 assist, siamo solo a marzo e ha già fatto meglio di ogni altro giocatore nel suo ruolo a fine stagione. Noi per motivarlo gli diciamo che deve essere un piccolo Nainggolan, l’allenatore Guidi gli consiglia di far passare dai suoi piedi più palloni possibili”. Queste le parole di De Montis, che poi ha continuato svelando l’interesse nei confronti del proprio assistito.

“Lui sta bene alla Roma – ha detto – però posso dire che in Italia ci sono diverse squadre che sono interessate a lui”. Insomma, qualcuno su Pagano vuole anticipare Mourinho che ancora in prima squadra non lo ha lanciato ma che potrebbe sicuramente farlo nel corso delle prossime settimane. O dei prossimi mesi, chissà. Ma occhio a quelle che potrebbero essere le operazioni di mercato.