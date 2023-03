In giallorosso ma non alla Roma: affare gratis, Juve sempre al palo

Calciomercato Roma, in giallorosso ma non a Trigoria: se lo prendono gratis e anche la Juventus resta al palo

Ok, è vero: Spinazzola ha alzato il livello delle proprie prestazioni nel corso delle ultime settimane e di certo non è il difensore fuori forma che abbiamo visto per buona parte della stagione. L’infortunio che ha colpito l’esterno è stato difficile da dimenticare e da mettere alle spalle. Ed è per questo che la Roma, nel corso di questo periodo, ha guardato con molto interesse a quelle che erano le occasioni del mercato.

Occasioni che hanno visto anche la Juventus protagonista che lo ha messo nel mirino prima di Pinto ma che così come la Roma potrebbe rimanere col cerino in mano. Perché dalla Turchia, e precisamente secondo turkish-football.com, sono convinti che il Galatasaray, che sta cercando Telles, potrebbe virare in maniera importante non solo su Alex Sandro della Juve, ma soprattutto su Grimaldo, l’esterno spagnolo del Benfica in scadenza di contratto che anche la Roma ha messo nel mirino per la prossima stagione.

Calciomercato Roma, il Galatasaray su Grimaldo

La squadra di Istanbul, che a gennaio ha bussato con successo alle porte di Trigoria portando via Zaniolo, che ormai dentro i giallorossi era diventato un esubero, potrebbe a quanto pare cercare l’affondo per il difensore spagnolo che quest’anno è esploso attirando su di sé gli occhi di mezza Europa. E tra queste squadre c’era la Juve e tra queste squadre c’era soprattutto la Roma, sempre pensando al rendimento di Spinazzola.

Ma le possibilità economiche, anche del Galatasaray a dire il vero, sono in questo momento più alte rispetto a quelle della Serie A. E allora Grimaldo potrebbe anche decidere di accettare la corte dei giallorossi turchi e fare una nuova esperienza di vita. Vedremo quello che succederà. Di certo, nella corsa, c’è un’altra squadra iscritta.