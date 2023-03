Calciomercato Roma, nuovo blitz per Mou: super offerta e risposta lampo

Calciomercato Roma, il futuro di José Mourinho continua a tenere banco in casa giallorossa. L’ultima offerta dalla Premier e la risposta del tecnico lusitano.

Serviva una vittoria alla Roma per risollevarsi dopo l’inatteso KO patito in casa della Cremonese. Grazie ad un fendente preciso e potente di Gianluca Mancini i giallorossi sono riusciti a battere la Juventus conquistando tre punti d’oro per la propria classifica.

Merito di un’orchestra tattica ben diretta da José Mourinho, che ha deciso di non affidarsi ad alcuna punta di peso, rimpolpando il centrocampo con un cursore come Wijnaldum e piazzando Dybala come falso nueve. Dopo la rete del vantaggio, poi, lo “Special One” ha cambiato l’assetto con la Roma che ha cominciato ad aggredire più alta la Juventus. Stress test superato per i capitolini che ora possono guardare ai futuri impegni in campionato e in Europa League con rinomate certezze. C’è tanto di Mourinho in una squadra che finalmente si è riscoperta cinica e spietata. L’allenatore portoghese, del resto, ha sempre messo la Roma in cima alla lista delle sue priorità nonostante le diverse offerte che ha ricevuto e che stanno continuando ad arrivare sul tavolo del suo agente.

Calciomercato Roma, il West Ham si fa sotto per Mou: lo Special One ha declinato l’offerta

Dopo i rumours che lo hanno accostato al Chelsea e al Paris Saint Germain, l’ultima squadra in ordine di tempo che si sarebbe fatta avanti è il West Ham. A riferirlo è LaRoma24.it, che svela come gli Hammers abbiano fatto recapitare a Mourinho una proposta allettante sia da un punto di vista tecnico che economico.

La prospettiva di un lungo contratto e di un progetto intrigante, però, non avrebbe fatto breccia, con Mou che non avrebbe alcuna intenzione di prendere in considerazione questo tipo di proposta. Sebbene non siano stati compiuti passi in avanti in vista dell’agognato summit con i Friedkin, infatti, Mou entrerebbe nell’ordine di idee di lasciare la Roma solo nel caso in cui capisse di non essere più imprescindibile per il progetto giallorosso. Scenario, questo, al momento molto lontano dalla realtà.

Mourinho ha trovato nella Roma un contesto importante nel quale rimettersi in gioco a tutti gli effetti e rimarrebbe volentieri nella Capitale. Chiaramente il futuro incontro con Dan Friedkin, che prima o poi dovrà materializzarsi, contribuirà a fugare ogni dubbio.