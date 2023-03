Calciomercato Roma: “Dybala resta, Cristante via con Mourinho”

Calciomercato Roma, “Dybala resta”. Questa la sentenza arrivata a TVPLAY. E poi c’è anche la questione Mourinho

Da Mourinho a Dybala. Dallo Special One alla Joya. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi dentro la Roma. A spiegare il suo pensiero in questo caso ci ha pensato Stefano Guercini, agente sportivo ed ex calciatore, che ha parlato durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY.

Dal futuro dell’allenatore portoghese a quello dell’argentino, che potrebbero essere uniti dal destino. “L’idea di gioco data dalla proprietà ingaggiando Mourinho era quella di creare una mentalità vincente e fin qui il risultato non è stato raggiunto. C’è ancora molto da fare, questa rosa non può andare oltre la posizione che occupa adesso” ha spiegato Guercini che poi ha sottolineato un’altra questione. “Manca qualità in alcuni ruoli“.

Calciomercato Roma, la sentenza su Dybala

“Abbiamo visto con Zaniolo – ha detto ancora Guercini – che la preoccupazione è che se un allenatore o un giocatore è in scadenza possa andare via. Mourinho può rimanere ma il suo futuro è legato al mercato e al raggiungimento della Champions League. Se dovesse andare via secondo me chiederà Cristante, che fa un grande lavoro sporco e che sfugge alla stragrande maggioranza delle persone”.

Poi, ovviamente, il pensiero va anche su Dybala: “Molto inciderà anche il suo rapporto con la piazza ed il suo calore, che può essere un fattore visto che non è abituato ad un ambiente del genere. Secondo me potrebbe restare, ma è una situazione tutta da vedere. Questo a prescindere da Mourinho. Se devo indicare delle percentuali, dico che al 51% resterà”. Insomma, il pensiero è questo e chissà quello che succederà nei prossimi mesi. La cosa che comunque appare certa è che lo Special One attende una chiamata da parte della proprietà per discutere il proprio futuro. Che poi, con poche discussioni, anche quello di Dybala sembra essere collegato e molto a quello del tecnico. Si muoveranno, con molta probabilità in simbiosi.