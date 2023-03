Calciomercato Roma, il Liverpool fa saltare il banco: Pinto ora trema

Calciomercato Roma, l’irruzione del Liverpool potrebbe seriamente scompaginare le carte in tavola. I Reds sono pronti a tutto.

Ermetica. Questo è uno degli aggettivi che meglio si adatta a descrivere la prova coriacea con la quale la retroguardia della Roma ha eretto un vero e proprio muro a protezione di Rui Patricio. Poco importa se l’estremo difensore lusitano, anche grazie all’ausilio del palo, ci ha messo tanto del suo per sventare un paio di minacce importanti.

Con un approccio alla gara sostanzialmente conservativo ma che poi si è adattato camaleonticamente allo sviluppo della partita, José Mourinho è riuscito ad ingabbiare chi ha fatto del corto muso uno dei leit motiv della sua carriera. A deciderla è stata una perla di Mancini capace di pescare il jolly con una conclusione potentissima e precisa sulla quale nulla ha potuto Szczesny. Il vice-capitano della Roma è stato un vero e proprio fattore della gara ma lo stesso Smalling ha sfoderato un’altra prestazione delle sue, annullando Dusan Vlahovic. Se si esclude il passo falso di Cremona, il pacchetto arretrato della Roma sta viaggiando in questo primo scorcio di 2023 a livelli molto sostenuti sia da un punto di vista tecnico che carismatico.

Calciomercato Roma, c’è anche il Liverpool su N’Dicka

In occasione della prossima sessione estiva di calciomercato, però, potrebbero subentrare dei cambiamenti. L’addio di Kumbulla ormai ha preso consistenza con il passare delle ore. Da diverso tempo il GM della Roma Tiago Pinto ha inserito nella lista dei suoi desideri Evan N’Dicka, centrale francese in forza all’Eintracht Francoforte, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato.

Le prestazioni importanti fornite nei mesi scorsi (N’Dicka sta ora attraversando una fase non particolarmente brillante) hanno fatto sì che il suo nome finisse nei dossier degli uomini mercato dei principali top club europei. In Italia – dove Roma, Juve e Inter monitorano il da farsi – e all’estero.

Il Barcellona sembrava aver mosso passi concreti per il suo acquisto a parametro zero. In realtà la situazione è ancora in divenire. Nelle scorse settimane, infatti, N’Dicka era dato molto vicino all’Arsenal, con il quale si vociferava che avesse già trovato un accordo di massima. Il rebus, però, è ancora tutto da sciogliere. Secondo quanto riferito da Ben Jacobs, infatti, anche il Liverpool potrebbe recitare un ruolo da protagonista. Intervenuto nel corso della diretta di GiveMeSport, infatti, Jacobs ha confermato l’interessamento dei Reds per N’Dicka, il cui approdo in Serie A è ora messo sempre più in discussione.