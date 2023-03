Calciomercato Roma, assist Totti e ritorno di fiamma: “Pinto lo ha cercato”

Calciomercato Roma, il colpo lo porta Francesco Totti. L’assist arriva direttamente dal capitano e c’è la rivelazione: “Pinto lo ha cercato”

La rivelazione c’è stata. Ufficiale anche. E l’assist alla Roma lo potrebbe dare Francesco Totti, uno che di palloni decisivi, in campo, ne ha forniti parecchi in campo. Adesso però e ovviamente parliamo di quelli che l’ex capitano, amato prima e che verrà amato per sempre, potrebbe regalare da dietro da scrivania. Sfruttando la sua società di procura.

A parlare in questo caso è stato Giovanni De Montis, che ha rilasciato un’intervista a calciomercato.com, dove ha svelato un obiettivo dei giallorossi degli anni scorsi. Un obiettivo che potrebbe tornare assai caldo la prossima estate, visto che il giocatore in questione h aun contratto in scadenza nel 2024 e che quindi le pretese del suo club d’appartenenza, rispetto a quelle che erano gli anni scorsi, si sono praticamente dimezzate.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Aarons

Il nome è quello del terzino destro del Norwich Aarons. “E’ gestito dall’agenzia inglese di Rio Ferdinand e noi lo rappresentiamo in Italia. Abbiamo avuto un’offerta importante quando alla Roma c’era ancora Fonseca; è stata una delle primissime trattative che ha fatto Pinto, ma la richiesta degli inglesi era molto alta”. Questa la rivelazione di De Montis, che poi sottolinea un altro fattore.

“Il contratto del giocatore – ha ancora continuato il socio di Totti – scade a giugno 2024, e anche le richieste del Norwich sono più che dimezzate. E’ un giocatore che può fare la differenza in serie A” ha concluso. Insomma, la Roma sul colpo dietro c’è anche perché nonostante sia tornato abile e arruolabile agli ordini di Mourinho, rimane ancora da capire qual è la situazione attorno a Karsdorp che dopo i fatti di Sassuolo solamente da pochissimo tempo è tornato a disposizione dello Special One. Una cessione, ovviamente, rimane nell’0rdine delle cose anche se non è così impellente come sembrava fosse fino a poche settimane fa. Vedremo quello che succederà, ovviamente, ma il profilo è già ben chiaro nella mente del gm giallorosso.