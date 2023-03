Dybala sotto accusa, bufera social dopo Roma-Juventus

Dybala sotto accusa: scatta la bufera social contro la Joya nelle ore successive a Roma-Juventus. Ecco quello che è successo

Una vittoria pesantissima. Grazie alla rete di Mancini arrivata all’alba del secondo tempo. Tre punti importanti per la Roma di Mourinho contro una Juventus in forma e che sicuramente il suo l’ha fatto. Ma alla fine sono stati i giallorossi a portare a casa la vittoria.

Una vittoria che ha ridato nuovo slancio alla Roma nella corsa alla Champions League del prossimo anno. E ieri in campo, come sappiamo, c’era un osservato speciale, quel Dybala che Pinto ha preso a parametro zero dopo che i bianconeri hanno deciso di non rinnovare il contratto. E adesso la Joya se la godono a Trigoria. Un Dybala che però non ha mai nascosto di essere legato alla Juventus tant’è che molti tifosi bianconeri lo hanno criticato per un’esultanza che, secondo loro, è stata eccessiva. Ora, ci verrebbe da dire che non è così. E le immagini parlano chiaro.

Dybala sotto accusa, ecco la risposta della Joya

In ogni caso però qualche tifoso della Juventus ha voluto polemizzare. E Dybala, attraverso il suo canale ufficiale su Telegram, ha deciso di rispondere, rompendo gli indugi e prendendo la parola. “So che è difficile per voi, lo è anche per me… Ma oggi gioco per un’altra squadra e con altri compagni ai quali devo portare rispetto. Vincere non è mai facile e per noi era importante! Il rispetto sempre ci sarà, non lasciatevi ingannare dei social”.

Un gruppo Telegram, quello di Dybala, che ha oltre 176mila iscritti. Un gruppo dove la Joya ha continuato: “Non ho esultato a un gol e non sono andato in faccia a nessuno! Ho festeggiato con i miei compagni una vittoria! Mi dispiace che la vediate così… Vi mando un forte abbraccio a tutti! Vi voglio bene”. Insomma, la sensazione netta è che ai tifosi bianconeri il fatto che Dybala giochi nella Roma non sia andato per nulla giù.