Rinnovo ufficiale prima di Roma-Real Sociedad: l’annuncio arriva direttamente dal club spagnolo che giovedì sarà all’Olimpico

Giovedì la Roma gioca all’Olimpico contro la Real Sociedad. Una partita importante, forse decisiva, per il cammino giallorosso in Europa. Un’Europa League che come detto da Mourinho ieri sera dopo la partita contro la Juventus sembra una Champions visti gli squadroni che ci sono.

E lo Special One ha sicuramente ragione anche perché la formazione spagnola che i giallorossi incontreranno due volte nello spazio di una settimana, è quarta in classifica in Liga, ad un solo punto dall’Atletico Madrid, dopo una stagione che fino al momento è stata davvero esaltante per gli uomini di Alguacil. Che, inoltre, arriverà all’Olimpico non solo più riposata, visto che ha giocato venerdì sera, ma anche forte di un rinnovo contrattuale, ufficiale, arrivato nelle scorse ore.

Rinnovo ufficiale, Rico ha firmato fino al 2025

Il difensore Rico, trent’anno, arrivato nell’estate del 2021 dal Bournemouth, ha firmato infatti un prolungamento di contratto fino al 30 giugno del 2025. Praticamente a vita, o quasi. Il difensore, 5 presenze in Europa League in questa stagione e anche una rete messa a segno, sarà probabilmente titolare nella sfida di giovedì sera contro la formazione di Mourinho.

La Roma, comunque, in vista della gara d’andata contro la truppa di Algucial, ha ripreso ad allenarsi a Trigoria senza nessun giorno di riposo dopo la gara di ieri vinta contro la Juventus. E lo stadio del Foro Italico va verso l’ennesimo tutto esaurito: sono pochi al momento infatti i biglietti disponibili per la gara di giovedì sera, quella che come detto potrebbe indirizzare, senza dubbio, la stagione giallorossa in Europa. Una Roma che deve fare risultato e che ha le qualità per farlo soprattutto dopo quello che ha mostrato ieri contro la Juventus. Una squadra compatta quella giallorossa, una squadra mentalmente in partita dal primo all’ultimo minuto che non ha sbagliato nulla né sotto l’aspetto tattico e nemmeno sotto l’aspetto dell’atteggiamento. Una squadra a immagine e somiglianza dello Special One.