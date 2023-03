Dalla Juventus alla Roma, all-in per la firma: ribaltone al fotofinish

Calciomercato Roma, tentano il tutto per tutto per provare a trovare il bandolo della matassa e convincerlo a rinnovare. Ecco cosa sta succedendo.

Nell’importantissimo successo con il quale la Roma di José Mourinho ha praticamente estromesso la Juventus dalla corsa Champions impossibile non evidenziare il contributo essenziale fornito dalle corsie laterali.

Le sgroppate di Leonardo Spinazzola in un primo tempo avaro di grande emozioni hanno contribuito a creare sistematicamente la superiorità numerica. L’ex esterno della Juve ha messo costantemente in apprensione Juan Cuadrado con un paio di accelerazione delle sue. Spina ha dimostrato ancora una volta di essere tornato quello pimpante e frizzante ammirato un anno: del resto anche contro l’Hellas Verona, il Salisburgo e la Cremonese aveva lanciato segnali inequivocabili. Mourinho ha però ricevuto risposte importanti anche da Rick Karsdorp che – chiamato in causa nell’ultimo quarto d’ora – è entrato con la voglia di chi ha ancora tanto da dimostrare. Ciò non toglie, però, che la prossima campagna acquisti potrà vedere un deciso restyling delle corsie esterne. Sono diversi, infatti, i profili sui quali Tiago Pinto ha acceso la luce dei riflettori.

Calciomercato Roma, il Benfica non molla la presa per Grimaldo

Fra questi uno dei profili attenzioni dai capitolini è quello di Alex Grimaldo. Il laterale mancino spagnolo non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Benfica in scadenza nel 2023 e si sta guardando intorno per capire eventuali margini di manovra. Sondato in Serie A da Juventus, Roma, Inter e Milan, il terzino mancino spagnolo fa gola non solo in Liga, dove il Barcellona continua ad attenzionarlo, ma anche in Premier League. In tempi e modi diversi il Newcastle e il Wolverhampton hanno infatti effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità di un’operazione ancora molto intricata.

Secondo quanto riferito da Record, infatti, dopo un iniziale stallo le manovre del Benfica per il rinnovo del contratto di Grimaldo avrebbero cominciato a sortire i primi frutti. Le “Aquile” avrebbero posto il prolungamento del forte laterale sinistro iberico in cima alla lista delle proprie priorità. Rui Costa si sta prodigando molto per apparecchiare la tavola: il Benfica non molla la presa per Grimaldo ed ha intenzione di giocarsi tutte le sue chances. La Serie A è dunque avvisata.