Calciomercato Roma, non si scherza più: accordo a un passo in Bundesliga

Calciomercato Roma, dalla Germania continuano a trapelare conferme sullo stavo avanzato della trattativa. Scenario definito.

Archiviata una sessione invernale di calciomercato nella quale la Roma è riuscita a capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta si sono materializzate, i giallorossi hanno da tempo cominciato a tastare il terreno in ottica futura. L’obiettivo neanche troppo velato è quello di puntellare l’organico a disposizione di José Mourinho con acquisti di qualità in grado di innalzare l’asticella.

Comparabilmente alle esigenze di bilancio, ovviamente. Ecco perché il mercato degli svincolati potrebbe rappresentare nuovamente un’ottima fonte dalla quale attingere a piene mani per i giallorossi. Del resto in estate l’acquisto di Paulo Dybala ha compendiato in toto questo tipo di politica. Alla luce dell’addio di Zaniolo, inoltre, la batteria degli esterni offensivi è rimasta sguarnita di una pedina. Non è proprio un esterno ma comunque un jolly offensivo tuttofare Daichi Kamada, che con la maglia dell’Eintracht si è reso fin qui di una stagione che definire esaltante sarebbe solo un eufemismo. Il nipponico classe ’96 ha fin qui messo a referto 13 reti impreziositi da 5 assist. Un ruolino di marcia che sta facendo letteralmente impazzire mezza Europa.

Calciomercato Roma, Kamada-Dortmund: fumata bianca imminente

Sono infatti molti i club che direttamente o indirettamente si sono messi alla caccia del fantasista Giappone. La Roma per Kamada si è limitata a monitorare il da farsi senza affondare il colpo, almeno per il momento. In realtà il club che ha mosso passi concreti per l’acquisto del trequartista giapponese è il Borussia Dortmund, ormai sempre più vicino a definire l’accordo con il calciatore.

Secondo quanto riferito da Ruhr24.de, infatti, i gialloneri avrebbero individuato in Kamada l’innesto perfetto con il quale puntellare il proprio reparto offensivo. Si intravede ormai il traguardo d’arrivo per la definizione di una trattativa ormai impostata tutti i suoi aspetti. Per il via libera definitivo, dunque, è ormai solo questione di tempo. Dopo i sondaggi delle scorse settimane, il Dortmund è passato all’offensiva per Kamada balzando nettamente in pole position: la chiusura dell’affare è ormai imminente.