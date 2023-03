Calciomercato Roma, addio Mourinho: anche Marotta sul sostituto

L’allenatore della Roma potrebbe lasciare la società nella prossima finestra di calciomercato, con alcuni club già interessati

La permanenza di Mourinho nella Capitale negli ultimi mesi si è fatta meno sicura. Il tecnico portoghese, infatti, potrebbe decidere di cambiare squadra già in estate a causa della sua grande ambizione, che lo porta sempre a scegliere per il meglio. Una sfida come quella giallorossa ha stuzzicato l’interesse dello Special One, che nel 2021 ha sorpreso tutti i tifosi accettando l’offerta triennale dei Friedkin.

La proprietà, infatti, ha deciso di ingaggiare l’ex Real Madrid per dare vita a un progetto triennale volto a portare la Roma tra i grandi di Europa. L’obiettivo era vincere e José l’ha fatto nella prima stagione. La scorsa annata, infatti, ha visto i giallorossi alzare nel cielo di Tirana la Conference League, neonata coppa della Uefa che ha riportato i giallorossi a vincere in un torneo continentale.

In questa stagione le cose sembrano andare un po’ a rilento, con il gioco della squadra che sembra latitare. Tornando all’antica diatriba tra giochisti e risultatisti, Mourinho appartiene a questi ultimi e per questo motivo aspettarsi qualcosa di diverso da lui è sbagliato. Anzi, la società ha scelto il suo profilo proprio perché in grado di dare una mentalità diversa ai giallorossi che dovrebbero avere un solo obiettivo: vincere.

Calciomercato Roma, testa a testa con l’Inter

Per farlo, però, lo Special One avrebbe voluto fare un calciomercato importante già da gennaio, ma la Roma si è scontrata con i paletti della Uefa. L’organo calcistico europeo, infatti, ha imposto dei limiti alle trattative giallorosse e questo ha scontentato non poco il portoghese. Ora la sua permanenza non sembra più così sicura e intanto cominciano a circolare i primi nomi dei possibili sostituti.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, se la storia dovesse prendere una piega inaspettata uno dei profili che piacciono ai Friedkin è quello di Thomas Tuchel, ex allenatore di Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e Chelsea. Sulle sue tracce, però, non ci sono solo Dan e Ryan. Con gli occhi sul tecnico tedesco c’è anche l’Inter, che è intenzionata a guardarsi intorno per trovare il possibile sostituto di Inzaghi.