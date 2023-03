Calciomercato Roma, si blinda elogiando Mou: “Eccezionale”

Calciomercato Roma, il centrocampista giallorosso si blinda elogiando Mourinho: “Eccezionale”. E anche su Dybala parole al miele

Mourinho lo ha voluto blindare, nonostante anche a gennaio sono stati diversi i club che si sono affacciati dalle parti di Trigoria per chiedere informazioni. Ma alla fine, Bove, è rimasto alla corte dello Special One. Lanciato dallo stesso tecnico portoghese che si fida ciecamente del ragazzo cresciuto nel settore giovanile.

Bove, dopo la gara contro la Juventus, ha rilasciato un’intervista a Dazn parlando di quello che è il suo rapporto con il tecnico. Non lesinando elogi. Essere allenati da Mourinho “è un grandissimo stimolo – ha detto Bove – ti aiuta in un modo clamoroso sia come atteggiamento negli allenamenti che in altro. Posso solo ringraziarlo, io e tutti i giovani”. Ma non si è fermato qui il giovane centrocampista giallorosso, che, in tutto questo, ha anche “rincarato” la dose. “Averlo è molto importante, ti dà una grandissima carica. È eccezionale” ha risposto a domanda specifica se c’è differenza nell’averlo in panchina o meno”. E di dubbi, a quanto pare, non ne avevamo prima e ne abbiamo di meno adesso.

Calciomercato Roma, le parole di Bove

Bove senza dubbio è uno degli elementi che è cresciuto maggiormente nel corso degli ultimi anni. Anche se, all’inizio della stagione, ha fatto assai fatica a trovare spazio. Ma lui nel momento della necessità si è fatto trovare pronto senza mai storcere il muso. Anche l’Olimpico se ne è accorto, che lo stimola. Ed è proprio dell’Olimpico che Bove ha parlato: “C’è stata una bellissima coreografia inizialmente. È difficile da descrivere ogni volta che vieni avvolto da questo amore”.

Infine, e non poteva mancare, ecco una domanda su Dybala, e su com’è allenarsi con il giocatore argentino: “È una cosa magnifica, è un grandissimo campione. Al di là delle sue doti, è una grandissima persona e ci tengo a sottolinearlo”.