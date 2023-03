Calciomercato Roma, conferma Mourinho: il tris è assicurato

Dall’allenatore della Roma dipende la rosa della squadra che può cambiare drasticamente in vista della prossima finestra di calciomercato

Il futuro della Roma dipende da José Mourinho, che in questi mesi sta cercando di raggiungere il piazzamento in Champions League per la prossima annata. Se alla fine del campionato la squadra avrà raggiunto almeno il quarto posto, allora la società e i giocatori potranno ritenersi soddisfatti per aver raggiunto l’obiettivo. Tornare a competere per la coppa dalle grandi orecchie, infatti, è ciò che vorrebbero i Friedkin.

Per adesso José ci sta riuscendo, con la quarta piazza raggiunta a pari punti con il Milan. Il secondo posto, poi, dista solo tre lunghezze, che si sarebbero potute colmare se la partita con la Cremonese fosse andata meglio. Con la neopromossa, infatti, è arrivata una grande sconfitta in uno dei momenti più caldi della stagione, con i giochi che cominciano a decidersi ora.

Nelle prossime settimane poi, potrebbe decidersi anche il destino di José Mourinho. Il tecnico portoghese è finito nel mirino di diversi club che hanno intenzione di migliorare la propria situazione. E chi meglio del allenatore più vincente al mondo può farlo? Lo Special one ha dimostrato di poter essere incisivo anche nel breve periodo, con la Roma che ha alzato al cielo la Conference League alla prima stagione.

Calciomercato Roma, il futuro di tre senatori dipende da Mourinho

Sulle tracce dell’allenatore di Setubal c’è il Chelsea, che non se la sta passando bene in Premier League. I Blues, infatti, sono decimi in classifica e stanno pensando se esonerare il tecnico Potter o meno. In caso l’inglese lasciasse la panchina dei londinesi, questi tenterebbero di ingaggiare lo Special One.

Come riporta il Corriere dello Sport, però, dal futuro di Mourinho dipende anche quello di alcuni senatori della Roma. In caso lo Special One dovesse andare via, a seguirlo sarebbero Nemanja Matic, Paulo Dybala e Chris Smalling. I tre sono legati molto alla permanenza dell’allenatore che può essere un garante per il futuro dei tre in giallorosso. In caso José andasse via, però, Pinto non avrebbe molti argomnti per trattenerli.