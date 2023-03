“La versione non ci convince”: Mourinho-Serra, la rivelazione della “Iena”

“La versione non ci convince”. Ecco le parole di Filippo Roma prima del servizio de Le Iene che andrà in onda questa sera

Il diverbio tra Mourinho e Serra, che inizialmente aveva portato alla squalifica di due giornate per Mou poi bloccate per un supplemento di indagine, ha fatto il giro del web. Soprattutto per quel labiale del quarto uomo che è stato catturato dalle telecamere. Ed a proposito di questo stasera, a Le Iene, andrà in onda un’intervista di Fabrizio Roma proprio al direttore di gara.

Lo stesso giornalista, poco fa, è intervenuto a Radio Romanista, parlando appunto della vicenda in questione e dando quello che è un quadro personale, una sua sensazione. “Eravamo curiosi di chiedergli cosa avesse detto a Mourinho, tanto da farlo imbestialire. All’inizio lui si è abbastanza sottratto, fin quando non ha svuotato il sacco e ha detto la sua versione, che sinceramente non ci convince tantissimo…”. “Lui ci ha detto – ha continuato Roma – di aver detto a Mourinho ‘Mi stai mettendo lo stadio contro, vai nell’area, vai nell’area’. Perché Mourinho si sarebbe dovuto arrabbiare per una frase del genere?”. In effetti, una reazione dello Special One sentendo queste parole non avrebbe così senso.

Mourinho-Serra, le parole di Filippo Roma

“Diciamo che la versione che ci ha dato non è che regga molto, francamente” ha ribadito Roma, che poi ha spiegato che Serra, nel momento dell’intervista, “era molto indisposto. Non ha urlato ma era irritato e la persona che lo accompagnava ha minacciato anche di chiamare i carabinieri. Non è stato felice di trovarci lì a fargli delle domande”.

Filippo Roma poi, che è un tifoso giallorosso, ha detto la sua anche su Sarri, ieri poco cortese dopo la sospensione della squalifica: “Deve pensare ai fatti suoi… Perché deve pensare a Mourinho?”. In ogni caso c’è molta curiosità per l’intervista che andrà in onda questa sera durante Le Iene anche per vedere quello che è l’atteggiamento di Serra nei confronti delle domande. E per ascoltare la sua parte.