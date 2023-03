Probabili formazioni Roma-Real Sociedad: 3 cambi per Mourinho

Probabili formazioni Roma-Real Sociedad, sono 3 i cambi per Mourinho in vista della gara di Europa League. Le possibili scelte

La Roma di Mourinho ieri è tornata ad allenarsi a Trigoria senza giorno di paura. C’è da preparare la sfida contro la Real Sociedad che giovedì sera si presenterà all’Olimpico per la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League. Un appuntamento importante con un altro sold out ad un passo.

E ci potrebbero essere dei cambi di formazione per lo Special One. Anzi, senza condizionale, ce ne saranno sicuramente, visto che almeno Abraham, dopo la panchina iniziale contro la Juventus, dovrebbe ritrovare una maglia da titolare. L’attaccante inglese quindi agirà come di consueto nel ruolo di unica punta, supportato da due elementi alle sue spalle. Sì, contro gli spagnoli Mourinho abbandonerà l’idea di Dybala come centravanti di manovra, e si affiderà alla fisicità dell’inglese alla ricerca di un gol importante per mettere chissà, in discesa, e si spera, la gara di ritorno.

Probabili formazioni Roma-Real Sociedad, i cambi di Mou

Ma non è il solo cambio che il portoghese avrebbe in mente secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Sono diverse le tentazioni che Mou avrebbe per la gara di giovedì sera. E andiamo a vedere quali sono.

Intanto un cambio è forzato: non ci sarà Ibanez, che è squalificato per la gara d’andata, quindi dentro dovrebbe andarci Kumbulla. Ma occhio anche alla possibilità Llorente, arrivato dal mercato invernale ed ex della partita, che domenica sera nel momento in cui Mancini ha subito un colpo nel primo tempo era stato mandato a fare riscaldamento. Poi il difensore si è ripreso ed è anche stato il match winner. Il probabile sliding doors della gara contro i bianconeri. Un altro ballottaggio è quello sulla corsia destra tra Zalewski e Karsdorp, mentre in mezzo al campo è sicura la presenza di Cristante, ammonito contro la Juve che non giocherà contro il Sassuolo domenica prossima. Matic sarà il suo compagno di reparto mentre si profila la panchina per Wijnaldum, unico davvero sottotono domenica sera contro i bianconeri.