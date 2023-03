Roma, affare da 175 milioni: i Friedkin passano alla cassa

Roma, nuovo affare per la famiglia Friedkin con 175 milioni sul piatto. La proprietà statunitense passa alla cassa: ecco tutti i dettagli

Sono giornate importanti in casa Roma, dentro e fuori dal campo di gioco. La squadra giallorossa è reduce dalla vittoria di misura contro la Juventus ed attesa dalla gara d’andata degli ottavi di Europa League. Giovedì pomeriggio la squadra guidata da José Mourinho ospiterà la Real Sociedad, nel frattempo la proprietà Friedkin ha ottenuto il via libera per un nuovo affare da 175 milioni di euro. Ecco tutti i dettagli.

La vittoria contro la Juventus ha rilanciato le ambizioni della Roma nella lotta al piazzamento in Champions League. La squadra giallorossa ha agganciato il Milan di Pioli al quarto posto in classifica e giovedì pomeriggio tornerà in campo in Europa League. Allo stadio Olimpico arrivano i baschi della Real Sociedad, per l’andata degli ottavi di finale della competizione. In attesa della sfida europea c’è una novità importante che coinvolge la proprietà della società giallorossa. 175 milioni sul piatto e via libera per la famiglia Friedkin ai nuovi investimenti per cercare di appianare il debito societario.

Roma, emesso nuovo bond: 175 milioni per la proprietà Friedkin

La proprietà statunitense della Roma ha emesso un nuovo bond nelle scorse settimane dopo l’atto di pegno sulle quote societarie in mano a Neep Roma Holding. Il titolo di credito è stato sottoscritto da undici società, che ora hanno formalmente in pegno tutte le azioni del club giallorosso.

Il bond da 175 milioni di euro ha un tasso del 6,04% e scadrà il 30 ottobre 2027. Il club giallorosso ha sottoscritto l’accordo con undici grandi società della finanza mondiale. L’obiettivo è quello di ripagare il precedente bond da 275 milioni di euro, tutti i proventi verranno investiti per appianare il debito. Tra i tanti investitori è presente Athene, società di assicurazioni, oltre a MetLife e la britannica Nationwide. Nuova immissione di liquidità per le casse giallorosse, in attesa del ritorno in campo della squadra allenata da José Mourinho.