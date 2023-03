Roma, tre punti e a capo: “Penalizzazione annullata”, la Juve torna in corsa

La Roma punta a conquistare un piazzamento in zona Champions ma la Juventus non può ancora essere considerata fuori da giochi.

La vittoria ottenuta ai danni della Juventus ha fatto tornare il sorriso in casa Roma. Un successo di fondamentale importanza nella corsa verso un piazzamento in zona Champions League, che consentirà ai giallorossi di preparare al meglio i prossimi impegni.

Il calendario propone giovedì, alle ore 18.45, la sfida casalinga contro la Real Sociedad valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Il 12 marzo, invece, allo stadio “Olimpico” arriverà il Sassuolo che nelle ultime due giornate di campionato ha battuto il Lecce e la Cremonese. I neroverdi, al momento, occupano il tredicesimo posto a quota 30 punti e puntano a risalire ulteriormente a stretto giro di posta.

I capitolini, invece, hanno agganciato il Milan al quarto posto mettendo nel mirino la Lazio terza a -1 e l’Inter a +5 rispetto alla formazione di José Mourinho. Il quale punta ad azzerare il gap in questione nell’arco di poche settimane. La Juventus settima, stando così le cose, appare fuori dai giochi. Tutto, però, potrebbe cambiare nel caso in cui il Collegio di garanzia del Coni decidesse di eliminare la penalizzazione di 15 punti che fatto scivolare la Vecchia Signora a metà classifica. Uno scenario plausibile quanto possibile, secondo Piero Calabrò.

Roma, la Juventus punta a togliere la penalizzazione

L’ex magistrato, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di ‘Tuttosport’, ha parlato dei motivi per cui il ricorso presentato dalla società potrebbe essere accolto. “Le plusvalenze sono componenti di bilancio di qualsiasi società in ogni settore. Nel ricorso dei legali della Juventus inoltre si spiega bene, grazie alle valutazioni di esperti in materia economica, che le plusvalenze incidono solo sul 3% del bilancio della società”.

Le operazioni in questione quindi, a suo dire, non possono “alternare significativamente né le potenzialità economiche del club stesso, né la competizione”. Il club, dal canto suo, ha iniziato a respirare un cauto ottimismo. La decisione, salvo sorprese, è destinata ad arrivare intorno alla metà di aprile. Senza la penalizzazione inflitta dalla Corte d’appello federale, la squadra di Massimiliano Allegri tornerebbe al secondo posto insieme all’Inter complicando, di fatto, i piani delle rivali. Il momento della verità è ancora distante ma intanto il popolo bianconero ha iniziato ad incrociare le dita.