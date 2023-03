Roma-Lazio, annuncio ufficiale su Immobile: ecco quanto starà fuori

Roma-Lazio, annuncio ufficiale su Immobile: Igli Tare in diretta su Sky ha parlato dei tempi di recupero dell’attaccante biancoceleste

Si avvicina il derby. E così come nella gara d’andata, Immobile è in dubbio per via di un problema muscolare. A fare chiarezza su quelle che sono le condizioni fisiche dell’attaccante della Lazio ci ha pensato il direttore sportivo dei biancocelesti, Igli Tare, che poco prima della gara di Conference League contro l’Az ha parlato ai microfoni di Sky.

“Il problema è che Ciro sta avendo spesso questi infortuni come non ha mai avuto in passato. Purtroppo ha questa caviglia che gli sta creando problemi, non è però un infortunio molto grave. Credo che tornerà a disposizione nel giro di 2/3 settimane. Quando abbiamo fatto ragionamenti col mister abbiamo scelto un giovane come Cancellieri per farlo crescere. Adesso Felipe può essere una scelta, sapevamo che poteva farlo, lo aveva già fatto molto bene la scorsa stagione”.

Roma-Lazio, Immobile a serio rischio

Insomma, Immobile, forse il miglior elemento nella rosa della Lazio, è realmente in dubbio e potrebbe non esserci. Soprattutto se venissero confermate quelle che sono le sensazioni del direttore sportivo biancoceleste.

Immobile, già fermo per divers tempo in questa stagione, è stato autore fin qui di 11 reti e 5 assist in 27 apparizioni complessive. La sua assenza complicherebbe i piani di Sarri. Da parte dell’allenatore della Lazio ovviamente c’è la speranza di averlo a disposizione il prima possibile, ma per non perderlo per molto tempo allora il via libera verrà dato solamente nel momento in cui Immobile sarà guarito al cento per cento. Insomma, la sensazione, è che un recupero in vista della stracittadina è assai difficile se non impossibile. E per Mourinho, ovviamente, è un problema in meno.