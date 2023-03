Mourinho scaricato: “Non lo vuole nessuno nel club”

Roma, Mourinho scaricato e nuovo annuncio. L’allenatore giallorosso al centro dell’attenzione pochi giorni dopo la sfida con la Juventus.

L’imposizione sulla compagine di Allegri potrebbe trovare tutta una serie di aggettivi, certamente influenzati anche dalle proprie simpatie e da posizioni partitiche. C’è chi potrebbe sottolineare la massiccia dose di fortuna che, a propria detta, avrebbe baciato Pellegrini e colleghi o, ancora, chi abbia maturato posizioni di distacco e critica nei confronti dell’atteggiamento da parte degli uomini di Mourinho.

Questi ultimi, a detta di tifosi non romanisti, sarebbero stati rei di un comportamento non sempre felice, contraddistinto da una certa tendenza della panchina a non accettare le scelte dell’arbitro e che avrebbe toccato l’acme nella furbata di Gianluca Mancini in occasione dell’espulsione di Kean. Al netto della piena libertà di visione e pensieri, l’aggettivo maggiormente in grado di riassumere la prestazione della Roma contro la Juventus sembra essere quello di ‘Mourinhiano’.

Questo è da intendersi nell’accezione più positiva del termine, nel pieno rispetto della filosofia di un allenatore il cui impatto si riflette da tempo nella grande dedizione e attenzione dei propri uomini in campo, bravi a compattarsi e a soffrire ma anche a colpire nel momento giusto.

Roma, Mourinho al West Ham e sentenza in diretta: “Nessuno lo vuole”

Proprio in questo risiede la grandezza e l’importanza di un tecnico del genere, bravo a tenere viva l’attenzione e a toccare i punti giusti per stimolare ambiente e squadra anche nei momenti di maggiore difficoltà, come accaduto nel post Cremona. Il nome altisonante di José, unitamente ad una storia che parla da sé non gli garantisce immunità da critiche (nemmeno nella Capitale) ma lo rende certamente un profilo in grado di generare continue attenzioni circa futuro e possibili scelte.

A maggior ragione in una fase in cui sembra non esserci del tutto chiarezza circa le possibilità di vederlo ancora a Roma nel prossimo anno. Le notizie di queste settimane sono state diverse e, tra le varie, si segnala quella odierna legata ad un possibile interessamento del West Ham, alle prese con la decisione circa il rapporto con mister David Moyes.

Significativo su tale argomento lo scambio di battute a Talk Sport tra il broadcaster Andy Goldstein e Danny Bent, vecchio bomber della Premier League. Quest’ultimo ha dichiarato in diretta: “Non mi sorprenderebbe se Mourinho concludesse vincendo l’Europa League con loro“. Il riferimento non era però alla Roma quanto, piuttosto, ad un possibile approdo al West Ham, circa il quale Goldstein lo aveva così preceduto. “Il West Ham non vuole Mourinho. Nessuno lo vuole nel proprio club“.