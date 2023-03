Roma-Real Sociedad, senti Mendez: “Sognavo questa partita e questo stadio”

Roma-Real Sociedad, Mendez ha rilasciato un’intervista esclusiva parlando della gara di giovedì sera all’Olimpico

Giovedì all’Olimpico arriva la Real Sociedad che senza paura di essere smentiti, dopo l’Arsenal, era la squadra da evitare dall’urna. Ma questa non è stata benevola consegnando alla Roma la quarta forza della Liga subito dietro il trittico di formazioni spagnole che sulla carta sono le più forti. Insomma, ai giallorossi, poteva andare meglio.

Ma tant’è, così è ed è così che doveva andare. E giovedì ci sarà la sfida d’andata in un Olimpico sold out. A parlare della partita che potrebbe essere ci ha pensato, in esclusiva a SerieANews, il centrocampista offensivo della squadra di Alguacil Brais Mendez. Arrivato al Celta Vigo la scorsa estate per una cifra bella importante (14 milioni di euro), adesso il suo valore di mercato è raddoppiato vista la stagione che sta disputando condita da 10 gol e 7 assist. In poche parole uno da tenere davvero sott’occhio in casa giallorossa.

Roma-Real Sociedad, le parole di Mendez

“La Roma è una grande squadra e sappiamo quando è bravo Mourinho nelle competizioni a eliminazione diretta – ha detto – e il fatto che lo scorso anno abbiano vinto la Conference non è un caso. Noi dovremmo giocare al nostro livello massimo per affrontarli nel migliore dei modi”. “Affrontare Dybala è qualcosa di importante – ha confermato ancora e quando ho firmato per la Real Sociedad sognavo di giocare partite del genere. Giovedì giocheremo in uno stadio storico contro giocatori che sono delle stelle Mondiali”. Insomma, nemmeno da quelle parti sono così tranquilli del sorteggio.

“Uno degli obiettivi principali del club era stabilizzarsi nella zona Europa della Liga – ha concluso infine il centrocampista spagnolo – e credo che sia stato raggiunto. Ora siamo in una buona posizione per tentare di dare un ulteriore salto e poter entrare in Champions. Partecipare spesso alla massima manifestazione continentale è uno dei grandi obiettivi futuri, insieme a quello di tornare ad alzare un trofeo”.