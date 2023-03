Calciomercato Roma, blitz per Abraham: “Meglio di Osimhen”

Calciomercato Roma, le voci relative a Tammy Abraham continuano a calamitare l’attenzione mediatica. Le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra.

I tre punti strappati alla Juventus hanno sicuramente contribuito ad alimentare speranze importanti in casa Roma. Anche al cospetto di un avversario attrezzato da un punto di vista tecnico, Pellegrini e compagni hanno dimostrato di essere in grado di interpretare camaleonticamente i vari frangenti dell’incontro.

I progressi evidenziati dalla squadra sono tangibili ma è chiaro che qualche rinforzo sul mercato rappresenterebbe la classica ciliegina sulla torta. Sotto questo punto di vista occhio alle prossime mosse di Tiago Pinto.

Il gm della Roma sta infatti scandagliando il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti. Tuttavia è chiaro che eventuali innesti saranno inevitabilmente influenzati dalle possibili uscite. Sebbene sia considerato assolutamente importante nello scacchiere tattico di Mou, Tammy Abraham sta continuando a parlare di sé dentro e fuori dal rettangolo verde. Spifferi sempre più insistenti dall’Inghilterra continuano ad accostarlo con una certa continuità a diversi club dalla Premier: lo United, ad esempio, avrebbe effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione pur non affondando il colpo, almeno per il momento.

Calciomercato Roma, da Osimhen ad Abraham: “Meglio l’attaccante giallorosso”

I Red Devils stanno infatti studiando il da farsi. Lo United è infatti alla ricerca di un innesto importante che possa innalzare il tasso tecnico e qualitativo di un reparto orfano di una punta di peso. Oltre ad Abraham, però, il club di Manchester avrebbe messo nel mirino anche Osimhen, per il quale potrebbe scatenarsi una vera e propria asta.

Gli attaccanti di Roma e Napoli sicuramente animeranno le prossime settimane. Intervistato ai microfoni di Football Insider, però, Alan Hutton senza mezzi termini ha espresso la sua preferenza per il centravanti della Roma: “Abraham mi piace molto: ho lavorato con lui all’Aston Villa quindi l’ho visto da vicino e di persona. Non solo in campo ma anche fuori dal campo. Sul campo di allenamento lavora così duramente per migliorare ogni giorno.”

Hutton ha poi continuato: “Potrebbe fare così bene in una squadra come il Manchester United dove hanno bisogno di un numero nove come lui. Non costerebbe quanto Osimhen e penso che Tammy abbia l’esperienza giusta per inserirsi e far bene all’Old Trafford.”