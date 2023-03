Calciomercato Roma, gran ritorno e rinnovo decisivo: Mou e Guardiola avvisati

Calciomercato Roma, attesa per il responso e gran ritorno in programma. Mourinho e Guardiola avvisati, gli ultimi aggiornamenti.

Le questioni da affrontare in casa giallorossa a fine anno saranno certamente numerose e abbracceranno tutta una serie di questioni destinate ad avere una certa ingerenza da tanti punti di vista.

Come sovente evidenziato e come mai celato da Mourinho, la cosa più importante resta quella di rimanere concentrati sul presente, affrontando con serietà e consapevolezza una parentesi stagionale mediana e presentante tutte le caratteristiche per poter impattare in modo veemente su quelli che saranno i giudizi e i responsi di fine campionato.

Al momento, all’ombra del Colossseo, c’è diffusa consapevolezza circa la necessità di congelare i ragionamenti e le congetture ad ampia gittata o, comunque, fare in modo che queste non distraggano troppo rispetto ad un momento ricco di impegni che vedranno i giallorossi agire sia sul campo nazionale che su quello continentale, a partire da domani, giovedì 9 marzo.

Calciomercato Roma, gran ritorno Laporte: le ultime sul difensore di Guardiola

Sul prato dell’Olimpico è infatti attesa la Real Sociedad, reduce dal pareggio con il Cadice ma certamente non per questo rappresentante un banco di prova semplice o da sottovalutare.

Se c’è totale consapevolezza che il mondo Roma tutto, a partire da Mourinho, è unicamente concentrato sui responsi del prato verde domani e nelle prossime occasioni, bisogna essere altrettanto consci del fatto che ai piani alti di Trigoria si stanno iniziando a sviluppare già le prime valutazioni in vista del prossimo anno.

Particolare attenzione, in queste ore, è stata avuta dalla questione Laporte. Il giocatore del Manchester City è stato accostato proprio alla squadra di Mourinho ma sul suo futuro El Gol Digital ha aggiunto nuove preziose informazioni. Sul ventottenne, infatti, ci sarebbe anche l’interesse del suo ex club, l’Atheltic Bilbao, alle prese con un’importane questione.

I Los Leones devono infatti rinforzare il proprio reparto arretrato, oggetto di valutazione anche in casa Roma. In particolar modo, andrà capito il da farsi con il rinnovo di Inigo Martinez, al quale gli spagnoli prolungherebbero il contratto solo a cifre molto più basse rispetto a quelle attuali, alla luce dei trentadue anni di età nonché della possibilità di riportare Laporte presso il vecchio club.

Ben avvisati, dunque, Mourinho e Guardiola. Il primo non disprezzerebbe un giocatore annoverabile certamente nella categoria dei top player mentre il secondo vede nell’opportunità biancorossa la possibilità di cedere un elemento importante del suo Manchester ma non più centralissimo nelle gerarchie dei Citizen e probabilmente destinato all’addio.