Calciomercato Roma, rottura totale e addio: c’è anche il Milan

Calciomercato Roma, il giocatore ha rotto col club e avrebbe già avviato i contatti con alcuni estimatori. Anche Pinto potrebbe inserirsi

C’è un giocatore assai importante che va in scadenza di contratto e che la prossima stagione potrebbe davvero lasciare il proprio club d’appartenenza anche perché, così come raccontato dall’Inghilterra, si sarebbe stufato di essere messo da parte e avrebbe iniziato i colloqui con altri club.

Il suo nome nel corso del tempo è stato accostato più volte alla Roma, soprattutto da quando sulla panchina giallorossa siede Mourinho. Sappiamo benissimo che l’appeal del portoghese potrebbe rivelarsi fondamentale in alcune trattative così come si è rivelato fondamentale in passato. Insomma, anche per Asensio lo Special One potrebbe essere decisivo. Certo, in questo momento e secondo quanto scritto dal Daily Mail la Roma partirebbe dietro, visto che Arsenal e Milan avrebbero già avviato i colloqui con l’entourage del fantasista spagnolo.

Calciomercato Roma, doppio assalto ad Asensio

E se davvero dovesse lasciare il Real Madrid così come sembra a parametro zero, i Gunners e i rossoneri non sarebbero gli unici due club che potrebbero tentare l’affarone, quello importante, un p’ come ci è riuscita la Roma la scorsa stagione con Dybala. Le qualità di Asensio le conosciamo tutti e sappiamo benissimo quello che potrebbe dare in qualunque club. Insomma, un pezzo da novanta che si potrebbe muovere senza versare un euro nelle casse del Real Madrid. Ma questo ovviamente potrebbe far aumentare la richiesta d’ingaggio.

Il nodo ovviamente è tutto lì, a quanto Asensio chiederà per mettere la firma sul futuro club anche perché al momento non sembrano esserci possibilità che lo stesso possa continuare con la maglia dei Blancos addosso. Una maglia che ha onorato sempre ma una società che al momento non è convinta di tenerlo. Anche il rapporto con Ancelotti non è mai decollato. Un lungo addio insomma, con la Roma alla finestra.