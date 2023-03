Incubo Mourinho, derby a rischio? Potrebbe succedere anche questo venerdì quando arriverà la sentenza sul ricorso. Anche se le sensazioni sono positive

Manca poco a quella che sarà la sentenza definitiva dopo quanto successo a Cremona tra Mourinho e Serra. E la procura federale, chiamata a mettere la parola fine sulla querelle venerdì prossimo, prenderà in esame anche il servizio de Le Iene andato in onda nella serata di ieri. Insomma, ormai le carte e i fatti ci sono serve solamente decidere.

E gli scenari, secondo quanto riportato da calciomercato.it, al momento sembrano essere favorevoli al tecnico della Roma José Mourinho, che potrebbe essere completamente riabilitato dopo la sospensione delle iniziali due giornate di squalifica. O al massimo potrebbe prendersi una sola giornata di stop, a quanto pare, che gli farebbe saltare solamente la gara contro il Sassuolo di domenica prossima e che gli permetterebbe, ovviamente, di essere in panchina per la prossima gara di campionato, che non è una gara qualsiasi, visto che parliamo del derby di Roma contro la Lazio.

Incubo Mourinho, venerdì il verdetto

Serra invece rischia grosso. Il quarto uomo di Cremona infatti potrebbe vedere chiusa la propria carriera se dovesse essere giudicato “colpevole“. Una carriera messa a rischio già da quell’errore in Milan-Spezia che poteva anche dare un esito finale allo scorso campionato dopo quel fischio senza riuscire a dare il vantaggio al Milan. Insomma, potrebbe essere la parola fine.

In caso contrario invece Rocchi, il designatore arbitrale potrebbe decidere anche per fargli passare in fretta tutto dalla testa, di mandarlo in campo già nel prossimo weekend, magari non in Serie A, ma anche in Serie B per capire anche lo stato mentale del proprio direttore di gara. Manca poco comunque, pochissimo a dire il vero, per scoprire la verità. Una verità che potrebbe sorridere decisamente allo Special One. Anche perché e questo è evidente e va oltre il labiale, che qualcosa di poco chiaro sia successo in quei minuti davvero così concitati.