Offerta da capogiro per Mou, spunta la quota: lo Special One ha deciso

Offerta da capogiro per Mourinho: spunta la quota per una panchina inglese. Ma lo Special One ha deciso. Ecco cosa farà

Il futuro di Mourinho è ancora da decifrare. Soprattutto fin quando lo stesso allenatore o la proprietà giallorossa non diranno la propria nel merito. Si è parlato di possibili incontri tra le parti con date già fissate e altre cose, ma al momento la verità non si conosce. E vedremo quello che succederà di cert nelle prossime settimane.

Domani in ogni caso la Roma sarà impegnata in Europa League contro la Real Sociedad all’Olimpico. Una partita che i giallorossi devono vincere. Ma tiene banco, anche oggi, il futuro dell’allenatore portoghese della Roma che, secondo quanto riportato dai bookmaker inglesi e precisamente da Bet Fair, avrebbe ricevuto un’offerta assai importante sotto l’aspetto economico dal West Ham, che sembra intenzionato a prendere Mou per andare a sostituire Moyes. Ma in tutto questo una “risposta” sarebbe già arrivata.

Offerta da capogiro per Mou, lo Special One ha detto questo

Semmai davvero questa offerta fosse arrivata sulla scrivania di Mourinho, nemmeno i bookmaker inglesi credono che il portoghese possa accettare la panchina del West Ham. Un suo arrivo in Premier League, un ritorno a dire meglio, in questo caso, è dato a 20 volte la posta. Insomma, una risposta come detto lo Special One l’avrebbe già fatta recapitare al club. Non si muove in questo caso.

In questo caso, sottolineiamo, perché da qui a giugno potrebbe davvero succedere di tutto. Soprattutto se non arrivassero quelle certezze sul mercato che Mou ha chiesto a più riprese alla società e che Mou pretende per continuare il suo rapporto con la Roma in quello che porterà alla scadenza naturale del contratto prevista per il giugno del 2024. Sappiamo bene infine che sono molti i club che hanno deciso di puntare su Mou: dal Chelsea, ad esempio, al Real Madrid, con Perez che è innamorato di Mou. Tutte voci fino al momento, anche se una, così come detto dall’allenatore, è stata vera, visto che poteva andare via a dicembre ma non l’ha fatto. La sensazione è che si trattasse della panchina della nazionale portoghese.