Un nuovo “Messi brasiliano” per la Roma. Dieci in pagella al debutto con la casacca giallorossa addosso. Ed è un figlio d’arte

Ha debuttato nello scorso weekend dopo un lungo iter burocratico. Prima si era messo in evidenza solamente in qualche amichevole. Ma alla prima ufficiale ha fatto subito vedere di che pasta è fatto. Tre assist e un gol annullato. Un mancino delicato, già pronto, soprattutto se parliamo di “bambino” di 15 anni che contro la Reggina ha vestito per la prima volta la maglia giallorossa.

Il racconto del Corriere dello Sport in edicola questa mattina è bellissimo per i tifosi della Roma. Perché svela quelle che potrebbero essere le qualità di Pietro Teixeira Falcetta centrocampista dinamico, tecnicamente di un altro livello, che ha il doppio passaporto italiano e brasiliano. E ha soprattutto un idolo: Leo Messi.

Roma, Falcetta figlio d’arte: ma non è l’unico

Quindicenne fresco, visto che il compleanno lo ha fatto lo scorso 18 febbraio, è nato a Valdagno, vicino ad Arzignano, in provincia di Vicenza ed è un figlio d’arte visto che padre, Pietro, è un ex campione di Futsla che adesso è commentatore Espn per il campionato brasiliano. E in Italia è assai conosciuto visto che le sue qualità tecniche le ha fatte vedere anche nel massimo campionato italiano di calcio a 5.

Ma Falcetta non è l’unico brasiliano che si sta mettendo in mostra con il settore giovanile giallorosso. Ci sono altri due elementi che sembra possano avere un futuro importante. Il primo è un portiere, Renato Bellucci, un classe 2006 che è già altino visto che ha 192 centimetri. Il secondo è Jooa Costa, un 2005 che gioca nella Primavera ed è un ex Corinthians. Esterno d’attacco velocissimo del quale si dice un gran bene. Insomma, il lavoro di scouting giallorosso potrebbe dare i suoi frutti. Speriamo.