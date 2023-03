Roma-Real Sociedad, aumenta l’attesa per la delicata sfida di Europa League tra la compagine di Mourinho e quella di Alguacil.

Archiviata la sconfitta con la Cremonese, i giallorossi hanno dimostrato una buonissima capacità di reazione, ben rispondendo a quelle che erano state le critiche fioccate in casa Roma dopo la seconda caduta contro la Cremonese nel giro di circa un mese.

Se il primo scacco contro Ballardini aveva spento le speranze di provare ad arrivare in fondo alla Coppa Italia, quella della scorsa settimana ha momentaneamente disilluso chi già iniziasse a pregustarsi un piazzamento al secondo posto, seppur non definitivo. Senza piangere troppo sul latte versato o, per meglio dire, sui punti perduti quasi sempre beffardamente da Pellegrini e compagni, è giusto adesso pensare ai prossimi banchi di prova che si presenteranno sul cammino della squadra di Mou.

Quest’ultima ha palesato grande vivezza, unità e concretezza nel corso della sfida della scorsa domenica contro la Juventus ed è adesso prossima ad affrontare il non meno semplice compito ‘assegnato’ dagli ottavi di Europa League.

Roma-Real Sociedad, le probabili scelte di Mourinho e Alguacil

A due settimane dalla bella imposizione sul Salisburgo, infatti, sul prato dell’Olimpico arriverà la Real Sociedad, attualmente in quarta posizione, alle spalle dei soli colossi della Liga quali Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid.

Seppur reduce da una sorta di piccolo passo falso casalingo contro il Cadice, gli spagnoli rappresentano un’insidia tutt’altro che semplice e rientravano certamente tra i nomi che la Roma avrebbe volentieri evitato di vedersi assegnare dall’urna di Nyon. La conferenza di ieri di Mourinho è stata però chiara e precisa. Giusto portare rispetto ad una squadra importante e certamente pericolosa ma bisogna altresì avere fiducia nei propri mezzi, contando sul solito aiuto di uno stadio che anche questa sera sarà praticamente saturo.

L’importanza di gara e avversario porteranno José a valutare bene quali rotazioni effettuare, tenendo conto anche della squalifica di Ibanez e delle condizioni fisiche da gestire in vista dei ravvicinati impegni di questi prossimi sette giorni.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham

Real Sociedad (4-3-1-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, D. Rico; Merino, Zubimendi, David Silva; Méndez; Kubo, Sorloth

Abraham e Karsdorp sembrano dunque destinati a strappare una presenza da titolare, insieme ai rimanenti compagni divenuti protagonisti (Llorente escluso) della vittoria contro la Juventus quattro giorni fa.