Roma-Sassuolo, fischia Fabbri e il ricordo è terribile. Al Var Pairetto

Roma-Sassuolo, fischia Fabbri e il ricordo è terribile. Al Var invece c’è Pairetto: uno che con Mourinho ha avuto dei problemi

La Roma domani sera sarà impegnata con la Real Sociedad in Europa League. E il prossimo fine settimana, prima della sfida di ritorno prevista in Spagna, contro il Sassuolo in campionato. Ed è appunto per la partita di campionato che l’Aia ha designato l’arbitro. Che non evoca un piacevole ricordo.

Sì, a dirigere la sfida ci sarà Fabbri che in campionato non fischia per la Roma dallo scorso 1 maggio (0-0 in casa contro il Bologna) mentre in Coppa Italia è stato all’Olimpico nell’ultima sfida giocata contro la Cremonese. Quella del fallo di Pellegrini alla fine del primo tempo che sembrava dentro l’area di rigore. La sfida comunque che ha visto l’eliminazione dalla Coppa per gli uomini di Mourinho. Contro una formazione, quella di Ballardini, che possiamo tranquillamente affermare che è la bestia nera dei giallorossi.

Roma-Sassuolo, al Var Pairetto

Ad assistere Fabbri ci saranno Capaldo e Prenna. Mentre il quarto uomo sarà Giua. Al Var Pairetto mentre Avar Nasca. Ed è proprio con Pairetto che Mourinho ha avuto uno scontro lo scorso anno durante la sfida contro il Verona. Lo Special One in quell’occasione è stato espulso per aver fatto il gesto del telefono nei suoi confronti.

Dopo la vittoria contro la Juventus però, la Roma, che ha rimesso a posto o così sembra la classifica che si spera alla fine della stagione possa regalare almeno il quarto posto, quello che darebbe la qualificazione alla prossima Champions League, non può permettersi di non battere una squadra che sì appare in forma, ma che è decisamente inferiore agli uomini di Mou. Certo, il tecnico dovrà per forza di cose cambiare qualcosa in corsa. Perché oltre la Real Sociedad la domenica successiva ci sarà il derby prima della sosta. Tanti impegni. E il turnover ci sta tutto anche se, come abbiamo visto, i risultati non sono arrivati quando ci sono stati molti cambi.