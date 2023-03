Roma, squalifica Mourinho: “Decisione politica: ecco quante gare salterà”

Roma, la rivelazione sull’eventuale entità della squalifica che potrebbe essere inflitta a José Mourinho. Ecco tutti i dettagli.

Archiviato l’importantissimo successo ottenuto in campionato contro la Juventus, la Roma di José Mourinho si prepara alla sfida con la Real Sociedad. Appuntamento importante che Dybala e compagni non intendono fallire: i giallorossi intendono partire con il piede sull’acceleratore nell’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Il successo maturato contro la Juve è stato di vitale importanza per la Roma. Al termine di una gara interpretata in modo poliedrico, i giallorossi sono venuti a capo di una contesa nella quale, pur creando diversi pericoli, la compagine di Allegri non è riuscita a scalfire il muro giallorosso. José Mourinho si aspetta ora un salto di qualità importante dalla sua squadra per trovare quella continuità di rendimento che in stagione è mancata. Da capire, poi, se l’allenatore portoghese sarà in panchina nel corso della sfida in campionato contro il Sassuolo, match in programma nel week end.

Roma, squalifica Mourinho: la rivelazione in radio

Ricordiamo che a Mourinho erano state inflitte due giornate di squalifica dopo quanto successo all0 Zini di Cremona con il quarto uomo Serra. Poco prima della sfida con la Juve, però, la Corte federale aveva deciso di accettare il ricorso d’urgenza della Roma prendendosi altro tempo per esaminare il caso.

Presa di posizione che ha fatto sì che Mou fosse presente nel big match con i bianconeri. A chi gli ha chiesto una considerazione in merito alla possibile squalifica, lo Special One nella conferenza stampa di presentazione al match con la Real Sociedad ha preferito glissare sull’argomento.

Intervenuto nella diretta di Radio Radio, Stefano Agresti ha fornito la sua chiave di lettura in merito a quella che potrebbe essere la squalifica inflitta a Mou: “Decisione politica, prenderà una giornata saltando solo il Sassuolo e ne uscirà con i guanti bianchi.”