Calciomercato, chiamata Nazionale con vista su Roma: la rivincita di Totti

Calciomercato Roma, la chiamata della Nazionale e poi chissà, magari il passaggio a Trigoria. La rivincita di Totti

Lo stava portando alla Roma Francesco Totti, visto che ha preso la sua procura. Poi le cose sono cambiate nel tempo ma senza dubbio, quello che potrebbe essere il nuovo attaccante della nazionale azzurra di Roberto Mancini dai radar giallorossi non ci è uscito. E chissà, potrebbe anche arrivarci dalle parti di Trigoria anche se, il Milan, fa sul serio.

Il nome è quello di Mateo Retegui, centravanti classe 1999 che gioca nel Tigre ma che è di proprietà del Boca Juniors. Come svela calciomercato.com tre anni fa sembrava essere ad un passo dalla Roma, poi non se ne fece nulla ma adesso le cose sono maturate e i tempi sono giusti, quelli buoni, per vederlo in Serie A. Magari in giallorosso, ma come detto il Milan è molto interessato e anche l’Udinese sembrerebbe molto interessata alle prestazioni di un attaccante che nel campionato argentino è partito alla grande con sei reti in altrettante partite.

Calciomercato Roma, Retegui nel mirino

Un centravanti vecchio stile, che abbina una forza fisica importante, e che è assai abile nel gioco aereo. Un elemento che presto potrebbe vestire la maglia azzurra e che potrebbe farsi vedere da vicino dalle nostre parti, anche se gli scout di alcuni club della Serie A, come detto sono già all’opera per capire quella che è la fattibilità dell’operazione. Un’operazione che annusa la Roma. E che annusa Tiago Pinto, che di solito è abile a scovare i talenti.

Beh, in questo caso, da scovare ci sarebbe ben poco visto che è pronto ad indossare la maglia della nazionale. E prenderlo, come detto, non sarà per niente facile né per la Roma né per gli altri club che ci hanno messo gli occhi addosso. Secondo calciomercato.it però Roma e Milan, appunto, sono quelle che sembrano le maggiori indiziate. Con l’Udinese indietro.