Intreccio Juventus-Inter, Roma ribaltata: affare da 30 milioni

Calciomercato Roma, l’irruzione a sorpresa e il nuovo intrigo che ha complicato in maniera importante le carte. Cosa sta succedendo.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Real Sociedad. Si tratta di un confronto molto importante per i giallorossi che ci tengono a partire con il piede giusto in una competizione che Dybala e compagni intendono onorare nel migliore dei modi. A calamitare l’attenzione mediatica, però, sono anche le voci relative ai possibili affari ancora in essere che potrebbero materializzarsi da un momento all’altro.

Uno dei nomi che in tempi e modi diversi è ritornato prepotentemente in auge in orbita Roma è quello di Davide Frattesi. La mezzala del Sassuolo rappresenta un profilo seguito ormai da diverso tempo dai capitolini che valutano il da farsi. Il blitz dei giallorossi, però, fino a questo momento non ha ancora portato a sbocchi concreti anche perché i neroverdi non si sono mai schiodati dalla richiesta di 30 milioni di euro, a cui eventualmente detrarre i soldi legati alla percentuale sulla futura rivendita del calciatore che ancora spetta alla Roma. Sebbene Carnevali si sia mostrato disposto ad accettare eventualmente l’inserimento di contropartite gradite, per adesso la quadra definitiva è ancora lontana.

Calciomercato Roma, le milanesi e la Juve su Frattesi: lo scenario

Il rischio che si crei un’asta furiosa è concreto. Anche la Juventus ha infatti effettuato dei sondaggi esplorativi allo scopo di tastare il terreno. Neanche i bianconeri, ora come ora, hanno affondato il colpo. Si tratta però di una marcia da monitorare con attenzione anche perché foriera di possibili sviluppi. Come rivelato da calciomercato.com, sulle tracce del gioiello di Fidene ci sarebbero anche le milanese.

Inter e Milan fiutano l’affare anche se da una posizione leggermente più defilata rispetto alla Juve, attualmente i candidati più autorevoli a mettere le mani su un centrocampista che anche in questa stagione ha evidenziato tutto il suo potenziale.

Il Sassuolo, comunque, non ha alcuna intenzione di fare sconti: serviranno almeno 30 milioni di euro per avviare positivamente una trattativa che si preannuncia piuttosto complicata. Staremo a vedere se emergeranno ulteriori dettagli in merito.