Calciomercato Roma, virata improvvisa del Barcellona: anche la Juve ora trema

Calciomercato Roma, l’effetto domino che rischia di complicare i piani di Tiago Pinto: anche la Juventus segue interessata.

Con la Roma impegnata in campionato e in Europa League è chiaro che le attenzioni dei giallorossi siano rivolte soprattutto a quanto succederà in campo nel corso delle prossime settimane. Ragionando in ottica futura, però, è chiaro che i rumours di mercato continuino a calamitare parte dell’attenzione mediatica.

Uno dei reparti monitorati da Tiago Pinto è lo scacchiere difensivo. In attesa di definire il rinnovo di Chris Smalling, il GM della Roma sta monitorando diverse soluzioni con cui puntellare il castello arretrato a disposizione di José Mourinho. Alla luce del sempre più probabile addio di Kumbulla, ormai ai margini del progetto tecnico della Roma, l’acquisto di un nuovo centrale potrebbe rappresentare la classica ciliegina sulla torta. Uno dei nomi vagliati con maggiore interesse dai capitolini è quello di Evan N’Dicka, centrale difensivo in forza all’Eintracht Francoforte al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2023.

Calciomercato Roma, il Barcellona ci ripensa: ritorno di fiamma per N’Dicka?

Per il difensore transalpino anche la Juventus ha effettuato dei sondaggi esplorativi allo scopo di tastare il terreno. Ai bianconeri, così come all’Inter, il profilo del centrale francese piace e non poco. N’Dicka ha però calamitato gli interessi di altri club in giro per l’Europa.

L’Arsenal e il Barcellona, ad esempio, sono da tempo sulle sue tracce e in tempi e in modi diversi si vociferava che il difensore avesse trovato già un accordo di massima con queste due compagini. Nelle ultime settimane, però, l’interesse dei blaugrana sembrerebbe essersi affievolito. I catalani, però, potrebbero improvvisamente ritornare alla carica.

Secondo quanto riferito da SPORT, infatti, l’irruzione dell’Aston Villa per Inigo Martinez ha scombussolato i piani del Barcellona che da tempo vagliava un blitz per il forte difensore dell‘Athletic Club di Bilbao. Colti di sorpresa, i catalani potrebbero ora ripiegare nuovamente per N’Dicka, mettendo i bastoni fra le ruote alla Juventus e alla Roma.