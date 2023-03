Calciomercato Roma, l’agente di Firmino svela il suo futuro: “Ecco il piano”

Calciomercato Roma, l’agente di Firmino ha rilasciato un’intervista esclusiva, svelando quello che potrebbe essere il futuro dell’attaccante

Roberto Firmino è uno degli attaccanti che potrebbero attirare il maggior numero di pretendenti nella prossima finestra di mercato. Soprattutto per un fatto: il brasiliano è in scadenza di contratto e si potrebbe liberare dal Liverpool a parametro zero. Non male.

A parlare del futuro di Firmino ci ha pensato in esclusiva a calciomercato.it l’agente del calciatore. Che non si è sbilanciato sul futuro. “Il piano è questo – ha detto Wittmann a Calciomercato.it – Una volta aiutato il club a raggiungere i propri obiettivi, Roberto e la sua famiglia inizieranno a pensare a quale e dove potrebbe essere la prossima sfida”. Una sfida che però, a quanto pare, potrebbe anche non essere in Italia.

Calciomercato Roma, il futuro di Firmino

La Serie A, a quanto pare, potrebbe essere l’ultima delle opzioni per il brasiliano che sogna di rimanere in un grandissimo club a livello europeo. Un club della Premier ad esempio, ma anche di Bundesliga o della Liga spagnola, dove Real Madrid e Barcellona potrebbero essere assai interessate.

Firmino, in Italia, è stato accostato in tempi non sospetti a Juventus, soprattutto, all’Inter, ma pure alla Roma, anche in vista di quelli che potrebbero essere gli assalti della Premier League nei confronti di Abraham, il centravanti giallorosso che stuzzica, e non poco, le idee del Manchester United, del Chelsea, e dell’Arsenal. Insomma, il sostituto, in poche parole, non dovrebbe essere in ogni caso il centravanti che Klopp ha a disposizione in questo momento. E la Roma, qualora dovesse arrivare l’offerta irrinunciabile per Abraham dovrebbe rivolgersi verso altri lidi.