Calciomercato Roma, Pinto dribbla sul futuro di Mou e rilancia: “Il nostro obiettivo è questo”

Roma-Real Sociedad, le parole di Tiago Pinto nel pre partita della sfida contro gli iberici. Ecco quanto dichiarato dal GM giallorosso.

Una sfida da interpretare nel migliore dei modi per indirizzare sin da subito un confronto importante che potrà essere deciso sul filo dei dettagli. Tutto pronto per il fischio d’inizio di Roma-Real Sociedad, match valido per la gara d’andata degli ottavi di finale di finale di Europa League.

Nel pre partita il GM della Roma Tiago Pinto ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di DAZN nella quale ha fatto il punto della situazione, fissando gli obiettivi stagionali e dribblando sulle domande relative al futuro di José Mourinho:

“Può essere questa competizione il VIATICO CHAMPIONS come dice Mou? Penso che interpretate sempre come volete quello che dico io e dice lui. Ogni partita lottiamo per i tre punti, poi i risultati si vedono alla fine. Non possiamo scendere in campo tutte le partite con il peso, con la pressione di vincere l’Europa League o andare in Champions, non è la realtà. La realtà è che siamo motivati per vincere ogni partita. Oggi cerchiamo di vincere, con il Sassuolo è un altra storia.

PERMANENZA MOURINHO DIPENDE DALLA CHAMPIONS? Le stesse domande che mi facevate su Zaniolo. Siamo tutti allineati e la Roma come club, città e tifoseria merita da parte nostra lo sforzo e la dedizione di portare a casa i risultati. Guardando di partita in partita il nostro progetto è questo: vincere tutte le partite.