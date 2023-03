Calciomercato Roma, sfida ad Allegri e gran ‘ritorno’: 18 milioni in Premier

Calciomercato Roma, pazienza finita e ritorno ‘a casa’. Mourinho sfida Allegri per il colpo in Premier.

Una volta aver razionalizzato l’entusiasmo per la vittoria contro la Juventus, in casa giallorossa c’è ancora più consapevolezza della delicatezza del momento attuale, contraddistinto da plurimi e ravvicinati impegni destinati a poter avere ingerenze di non poco conto su quelle che saranno le valutazioni e i piazzamenti di fine anno.

Abbiamo sovente rimarcato come in questa fase, a partire da José Mourinho, qualsiasi addetto ai lavori del mondo Roma sia essenzialmente concentrato su un presente che offre spunti di attenzione e riflessione certamente non poco importanti. Le ultime settimane, poi, al di là dei discorsi squisitamente calcistici, hanno permesso di vivere un certo fremito in seguito alla questione nata tra il mister giallorosso e il quarto uomo Serra, divenuta oggetto di attenzione della Procura Federale nonché in grado di alzare discussioni anche in ambienti esterni rispetto a quello capitolino.

Calciomercato Roma, sfida ad Allegri per il ‘ritorno’ da 18 milioni

Tutto ciò non ha comunque lenito le voci di mercato e, più in generale, la consapevolezza di doversi aspettare diverse novità nel corso della prossima estate. Come chiaro e noto, la prima questione da attenzionare resta la posizione di un Mourinho legato contrattualmente alla Roma per un altro anno ma reclamante da tempo un confronto che spaventa soprattutto i tifosi, consapevoli della centralità e l’importanza del tecnico all’interno del progetto.

Dopo di che, si inizieranno a valutare le possibili occasioni di mercato, certamente dipendenti da incastri e occasioni che si presenteranno ma anche dalle valutazioni di Tiago Pinto e colleghi, in questa fase certamente già attenti a varie piste. Tra le tante, non sfugga quanto riferito da Calciomercatonews.com circa il possibile ritorno in Italia di Takehiro Tomiyasu.

L’eclettico difensore dell’Arsenal, prelevato dal Bologna per 18 milioni di euro più di un anno fa, non sta ottenendo lo spazio che si attendeva in quel di Londra. Questo potrebbe riportarlo in una Serie A dove ha palesato grandi qualità e margini di crescita. Alla luce delle attuali esigenze e valutazioni economiche, oltre che tecniche, sia la Roma che la Juventus potrebbero interessarsene. Questo, però, non solo consciamente rispetto allo status del giocatore ma anche del fatto che i Gunners non lo lasceranno partire a cifre così dissimili da quelle versate nelle casse felsinee.