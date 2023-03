Formazioni ufficiali Roma-Real Sociedad: rivoluzione sulle fasce

Formazioni ufficiali Roma-Real Sociedad, ecco le scelte di Mourinho che ridisegna la sua squadra. E la decisione su Abraham

Tra poco la Roma scende in campo per la prima partita di questi ottavi di finali di Europa League. E all’Olimpico arriva la Real Sociedad di Alguacil, quarta in classifica nella Liga Spagnola, e che guarda con molto interesse al terzo posto, quello che al momento è dell’Atletico Madrid. Insomma, un’ottima squadra.

Non è stato un sorteggio semplice per i giallorossi ma questo lo sapevamo sin da subito. Adesso però a parlare sarà solamente il campo, con i giallorossi che hanno nelle corde quelle capacità per riuscire a vincere e chissà, anche farlo, magari, con un buon risultato che possa permettere di guardare con un certo ottimismo alla gara di ritorno che, ricordiamo, è prevista in Spagna la prossima settimana. Una gara difficile, senza dubbio. Ma la Roma vuole vincere.

Formazioni ufficiali Roma-Real Sociedad

Ecco comunque quelle che sono le scelte ufficiali dei due tecnici. Mourinho da un lato e Alguacil dall’altro. E con il tecnico giallorosso che lancia dal primo minuto Llorente al posto di Ibanez, squalificato. In attacco ritrova una maglia da titolare anche Abraham, in panchina contro la Juventus. Alle sue spalle Dybala e Pellegrini.

In corsia lo Special One stupisce. A differenza di quelle che erano le previsioni della vigilia giocano Karsdorp a destra ed El Shaarawy dall’altro lato. Una Roma offensiva, per cercare di mettere in difficoltà gli spagnoli che rispondono invece con un classico 4-4-2 dove Sorloth gioca davanti con Kubo. Occhio ovviamente all’esterno David Silva, che dovrebbe essere impiegato – almeno per quella che è la grafica della UEFA – a destra. Magari lo spagnolo durante la partita sarà libero, comunque, di svariare in mezzo al campo. Senza dubbio lui è l’elemento da tenere sotto stretta osservazione.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Gorosabel, Le Normand, Zubeldia, Rico; Silva, Zubimendi, Merino, Illaramendi; Sorloth, Kubo.