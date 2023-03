Infortunio alla spalla: a rischio il match contro la Roma. La nota della società è ufficiale: “Verrà valutato nelle prossime ore”

Tra poco la Roma scende in campo contro la Real Sociedad per la gara d’andata degli ottavi di finale dell’Europa League. Una sfida difficile, una di quelle da prendere con le pinze, una di quelle che i giallorossi devono cercare, in tutti i modi, di vincere anche per mettere una seria ipoteca al passaggio del turno. La sfida della prossima settimana sarà sicuramente difficile.

Dopo ci sarà il Sassuolo in Serie A, prima del derby contro la Lazio, mentre, dopo la sosta, i giallorossi di Mourinho affronteranno la Sampdoria di Stankovic, una squadra in crisi che rischia la Serie B. Anzi, che è con un piede e mezzo nella serie cadetta e che ha anche degli importanti problemi societari. Problemi societari importanti e che si aggiungono a quelli del campo. Visto che già gli infortunati sono tanti, ai quali si aggiunge quello dell’ultim’ora.

Infortunio alla spalla, Audero a rischio

Emil Audero infatti, il portiere titolare, si è fatto male. E lo ha fatto alla spalla, così come da comunicato ufficiale della società blucerchiata. “Emil Audero ha interrotto anticipatamente la seduta – si legge sul sito ufficiale della società ligure – a causa di un trauma alla spalla destra che verrà valutato nelle prossime ore“.

La squadra di Mourinho affronterà la Sampdoria, come detto, al ritorno dalla sosta, una partita in programma il prossimo 2 aprile all’Olimpico. E nelle prossime ore, ma sicuramente nei prossimi giorni, scopriremo se il portiere di Stankovic sarà a disposizione del tecnico. Tecnico blucerchiato che comunque di problemi ne ha diversi, visti che sono molti i giocatori fermi ai box e che non hanno una data sicura di rientro. E questo ovviamente non aiuta a raggiungere l’obiettivo: quello della salvezza.