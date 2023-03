Roma-Real Sociedad, tegola per Mou: esce per infortunio

Roma-Real Sociedad, José Mourinho costretto a varare un cambio all’intervallo: ha stretto i denti ma non ce l’ha fatta. Ecco cosa è successo.

Si sta svolgendo il secondo tempo di Roma-Real Sociedad. Confronto che vede al momento i giallorossi guidare le operazioni in virtù della rete a freddo messa a segno da El Shaarawy. L’attaccante esterno egiziano è riuscito a sgusciare tra la difesa degli spagnoli piazzando la zampata che al momento sta decidendo la gara.

La Roma ha poi sfiorato il goal in un paio di circostanza, con Pellegrini che in spaccata ha provato ad arrotondare il risultato. Di contro la Real Sociedad ha tentato di organizzare una rimonta che però fino a questo momento si è scontrata con l’attento muro difensivo schierato da José Mourinho. Il tecnico lusitano, però, all’intervallo è stato costretto a varare un cambio: al posto di Llorente, infatti, si è reso necessario l’ingresso in campo di Kumbulla.

Roma-Real Sociedad, esce Llorente: al suo posto Kumbulla

Llorente si era reso protagonista di una prima frazione di gioco alquanto positiva. Tuttavia per causa di forze maggiori non è riuscito a scendere in campo: dopo aver provato a tastare il terreno, infatti, si è accomodato in panchina. Le condizioni di Llorente chiaramente verranno valutate nel corso delle prossime ore per capire se saranno necessari o meno gli esami strumentali del caso.

Secondo DAZN dovrebbe trattarsi di un sospetto problema all’adduttore. Chiaramente eventuali esami specifici potrebbero contribuire a fugare i dubbi del caso. Al posto di Llorente è immediatamente entrato Kumbulla, che avrà dunque la grande chance di collezionare una presenza dal peso specifico importante.