Roma, scontro di gioco e testa insanguinata: triplo cambio Mourinho

Roma – Real Sociedad, scontro di gioco e preoccupazione in campo. Ecco cosa sta succedendo.

Il bel primo tempo degli uomini di Mourinho ha permesso alla squadra capitolina di chiosare in vantaggio la prima frazione di gioco, contraddistinta dalla rete di El Shaarawy ma anche dalla presenza di diverse occasioni tra le fila spagnole che hanno generato qualche brivido ai padroni del campo. Dopo la sostituzione di Llorente in seguito ai primi 45, diversi eventi si sono verificati nelle primissime battute di gioco della seconda frazione.

In particolar modo, circa un quarto d’ora il primo cambio, José Mourinho ha effettuato ben tre cambi, di cui due di natura tattica e uno consequenziale allo scontro di gioco nell’area giallorossa che non poca preoccupazione aveva inizialmente generato in casa Roma.

Roma, scontro di gioco con Pellegrini e triplo cambio

Oltre a Belotti e Spinazzola, subentrati rispettivamente ad Abraham e El- Shaarawy, ha fatto il suo ingresso in campo anche Wijnaldum.

L’olandese ha preso il posto di Pellegrini, uscito dal campo in seguito al su citato contrasto che gli ha causato un sanguinamento alla testa che lo ha costretto a terra per qualche minuto. Poco dopo il 7 è però uscito sulle proprie gambe con la testa avvolta da un asciugamano e applaudito dallo stadio tutto.